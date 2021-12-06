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25 Ocak 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

25 Ocak 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 25 Ocak 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

25 Ocak 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Ocak 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

25 OCAK 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Ocak 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:45
Melbourne Victory - Sydney FC
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV

17:30
Dinamo Kiev - Murcia
Hazırlık Maçı
Dinamo Kiev, Bilyoner TV

19:00
Senegal - Yeşil Burun Adaları
CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16
Bilyoner TV

20:45
Antwerp - St.Truiden
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

22:00
Excelsior - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Fas - Malavi
CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16
Bilyoner TV

22:00
RWDM - Westerlo
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

22:45
St.Mirren - Aberdeen
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

22:45
QPR - Swansea
İngiltere Championship
Bein Max 2, Bilyoner TV

22:45
Benfica - Boavista
Portekiz Lig Kupası
Bilyoner TV

23:00
Charleroi - Kortrijk
Belçika Pro League
Bilyoner TV

23:00
KAA Gent - Oostende
Belçika Pro League
Bilyoner TV

Ramazan Sarı
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