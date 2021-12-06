25 Ocak 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Ocak 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

25 OCAK 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Ocak 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:45

Melbourne Victory - Sydney FC

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

17:30

Dinamo Kiev - Murcia

Hazırlık Maçı

Dinamo Kiev, Bilyoner TV

19:00

Senegal - Yeşil Burun Adaları

CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16

Bilyoner TV

20:45

Antwerp - St.Truiden

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

22:00

Excelsior - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Fas - Malavi

CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16

Bilyoner TV

22:00

RWDM - Westerlo

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:45

St.Mirren - Aberdeen

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

QPR - Swansea

İngiltere Championship

Bein Max 2, Bilyoner TV

22:45

Benfica - Boavista

Portekiz Lig Kupası

Bilyoner TV

23:00

Charleroi - Kortrijk

Belçika Pro League

Bilyoner TV

23:00

KAA Gent - Oostende

Belçika Pro League

Bilyoner TV