25 Ocak Pazartesi su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

25 Ocak Pazartesi günü yaşanacak planlı su kesintisi bilgilieri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin resmi web sitelerinde paylaşıldı. Güncel verilere ve arıza kesinti bilgilerine dayanarak oluşturulan kesinti duyurularına biz de haberimizde yer verdik İşte 25 Ocak Pazartesi su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU

25 OCAK PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ferah Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.01.2021 08:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

25 OCAK PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

25 Ocak Pazartesi tarihinde Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

25 OCAK PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

BERGAMA FEVZİPAŞA

24.01.2021 saat 13:50 ile 15:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FEVZİPAŞA MAHALLESİNDE 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

KINIK ÇİFTLİKKÖY

21.01.2021 saat 16:40 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer ÇİFTLİKKÖY MAHALLESİ İÇME SUYU SONDAJ KUYUSU SU BİTİRDİGİNDEN MAHALLE GENELİNDE SU KESİNTİSİ BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR

ÖDEMİŞ PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI, DEMİRCİLİ, SEYREKLİ, KARAKOVA, KARADOĞAN, ORTAKÖY, YENİKÖY, KÖSELER, DEREUZUNYER, SUÇIKTI

25.01.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI, DEMIRCILI, SEYREKLI, KARAKOVA, KARADOĞAN, ORTAKÖY, YENIKÖY, KÖSELER, DEREUZUNYER, SUÇIKTI MAHALELLERINDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİT

ÖDEMİŞ KAYAKÖY, DEMİRCİLİ, SEYREKLİ, KARAKOVA, İLKKURŞUN, DEREUZUNYER, BEBEKLER, ÜZÜMLÜ, SUÇIKTI, ORTAKÖY

25.01.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KAYAKÖY, DEMIRCILI, SEYREKLI, KARAKOVA, İLKKURŞUN, DEREUZUNYER, DEREBEBEKLER, ÜZÜMLÜ, SUÇIKTI, ORTAKÖY MAHALLELERINDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

25 OCAK PAZARTESİ İSU SU KESİNTİSİ

Çınarlı Mah. / Derince

25/01/2021 08:52:56 ile 25/01/2021 10:52:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Yenikent Mah. / Derince

25/01/2021 08:52:56 ile 25/01/2021 10:52:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.