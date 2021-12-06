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25 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

25 Şubat 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 25 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

25 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

25 ŞUBAT 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14:00
Son 16 Kura Çekimi
UEFA Avrupa Ligi
UEFA TV

15:00
Son 16 Kura Çekimi
UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA TV

16:30
Emirates Club - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

16:30
Khorfakkan - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

18:00
Dinamo Batum - Bolnisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Youtube

19:00
Al Urooba - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

19:00
Al Ittihad - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

19:30
NK Celje - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:30
NK Celje - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Denizlispor - Boluspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1

20:00
Dinamo Tiflis - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Tiflis Youtube

20:00
Adana Demirspor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

20:00
Trabzonspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Slaven Belupo - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Rakow Czestochowa - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

20:30
Hannover 96 - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

20:30
Paderborn - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bein Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30
F.Amager - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30
Floridsdorfer - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30
Grazer - Austria II
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30
Rapid Wien 2 - Horn
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30
St.Polten - BW Linz
Avusturya 1. Ligi
Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

20:45
Milan - Udinese
İtalya Serie A
Bein Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

21:00
Vejle - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

21:00
Helsingor - Nykobing
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

22:00
RKC Waalwijk - Twente
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

22:00
Almere - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
NAC Breda - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
ADO Den Haag - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Dordrecht - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Excelsior - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
FC Emmen - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Volendam - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
De Graafschap - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Jong AZ - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Oss - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Westerlo - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

22:25
Liefering - Aus Lustenau
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

22:30
Hoffenheim - Stuttgart
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 3, Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:30
Legia Varşova - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

22:45
Beerschot - Charleroi
Belçika Pro League
Bilyoner TV

22:45
Bohemians 1905 - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

22:45
Derry City - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

22:45
Drogheda - Shelbourne
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

22:45
St. Patricks - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

22:45
Dublin - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

22:45
Hamilton - Inverness
İskoçya Championship
Bilyoner TV

23:00
Southampton - Norwich City
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus

23:00
Montpellier - Rennes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00
Levante - Elche
İspanya La Liga
Spor Smart, Bilyoner TV

23:00
Almeria - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV

23:00
Genoa - Inter
İtalya Serie A
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:15
Belenenses - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

23:30
Sporting Cristal - Cajamarca
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

  

Ramazan Sarı
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