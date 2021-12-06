25 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
25 Şubat 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 25 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
25 ŞUBAT 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
14:00
Son 16 Kura Çekimi
UEFA Avrupa Ligi
UEFA TV
15:00
Son 16 Kura Çekimi
UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA TV
16:30
Emirates Club - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
16:30
Khorfakkan - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:00
Dinamo Batum - Bolnisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Youtube
19:00
Al Urooba - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:00
Al Ittihad - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:30
NK Celje - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
NK Celje - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Denizlispor - Boluspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1
20:00
Dinamo Tiflis - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Tiflis Youtube
20:00
Adana Demirspor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Trabzonspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Slaven Belupo - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Rakow Czestochowa - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:30
Hannover 96 - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV
20:30
Paderborn - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bein Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30
F.Amager - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Floridsdorfer - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Grazer - Austria II
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Rapid Wien 2 - Horn
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
St.Polten - BW Linz
Avusturya 1. Ligi
Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV
20:45
Milan - Udinese
İtalya Serie A
Bein Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
21:00
Vejle - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
21:00
Helsingor - Nykobing
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
22:00
RKC Waalwijk - Twente
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:00
Almere - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
NAC Breda - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
ADO Den Haag - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Dordrecht - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Excelsior - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
FC Emmen - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Volendam - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
De Graafschap - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Jong AZ - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Oss - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Westerlo - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:25
Liefering - Aus Lustenau
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
22:30
Hoffenheim - Stuttgart
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 3, Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:30
Legia Varşova - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:45
Beerschot - Charleroi
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:45
Bohemians 1905 - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Derry City - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Drogheda - Shelbourne
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
St. Patricks - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Dublin - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Hamilton - Inverness
İskoçya Championship
Bilyoner TV
23:00
Southampton - Norwich City
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
23:00
Montpellier - Rennes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00
Levante - Elche
İspanya La Liga
Spor Smart, Bilyoner TV
23:00
Almeria - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
23:00
Genoa - Inter
İtalya Serie A
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:15
Belenenses - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:30
Sporting Cristal - Cajamarca
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV