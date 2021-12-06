25 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

25 ŞUBAT 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14:00

Son 16 Kura Çekimi

UEFA Avrupa Ligi

UEFA TV

15:00

Son 16 Kura Çekimi

UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA TV

16:30

Emirates Club - Al Jazira

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

16:30

Khorfakkan - Al Nasr

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

18:00

Dinamo Batum - Bolnisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Youtube

19:00

Al Urooba - Ajman Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:00

Al Ittihad - Al Ain

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:30

NK Celje - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

NK Celje - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Denizlispor - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

20:00

Dinamo Tiflis - Torpedo Kutaisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Tiflis Youtube

20:00

Adana Demirspor - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Trabzonspor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Slaven Belupo - Dragovoljac

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Rakow Czestochowa - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:30

Hannover 96 - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

20:30

Paderborn - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

Bein Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30

F.Amager - Esbjerg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Floridsdorfer - Kapfenberg Bulls

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Grazer - Austria II

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Rapid Wien 2 - Horn

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

St.Polten - BW Linz

Avusturya 1. Ligi

Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

20:45

Milan - Udinese

İtalya Serie A

Bein Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

21:00

Vejle - Aarhus

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

21:00

Helsingor - Nykobing

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

22:00

RKC Waalwijk - Twente

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00

Almere - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

NAC Breda - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

ADO Den Haag - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Dordrecht - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Excelsior - Roda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

FC Emmen - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Volendam - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

De Graafschap - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Jong AZ - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Oss - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Westerlo - Waasland Beveren

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:25

Liefering - Aus Lustenau

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

22:30

Hoffenheim - Stuttgart

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 3, Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:30

Legia Varşova - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:45

Beerschot - Charleroi

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:45

Bohemians 1905 - Dundalk

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45

Derry City - Shamrock Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45

Drogheda - Shelbourne

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45

St. Patricks - Sligo Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45

Dublin - Finn Harps

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45

Hamilton - Inverness

İskoçya Championship

Bilyoner TV

23:00

Southampton - Norwich City

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

23:00

Montpellier - Rennes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00

Levante - Elche

İspanya La Liga

Spor Smart, Bilyoner TV

23:00

Almeria - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:00

Genoa - Inter

İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:15

Belenenses - Paços Ferreira

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:30

Sporting Cristal - Cajamarca

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV