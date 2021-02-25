25 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL?
25 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL?
Günün ilk saatlerinde düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları ile ilgili bilgi almak isteyenler, 25 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL? sorularıyla internette aramalarını sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.