25 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL? Günün ilk saatlerinde düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları ile ilgili bilgi almak isteyenler, 25 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL? sorularıyla internette aramalarını sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

1 15 ALTIN FİYATLARI NE KADAR? Geçtiğimiz güne oranla yüksek seviyede başlayan altın kurları, vatandaşlar tarafından piyasalarda takip edilmeye başlandı. Peki altın 25 Şubat Perşembe günü ne kadar oldu? İşte detaylarıyla altın fiyatları...