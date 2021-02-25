25 Şubat Hava Durumu | Yurtta sağanak yağış etkisini sürdürüyor!

Meteoroloji'den alınan verilere göre ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinin sağanak yağmurlu, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinde olması bekleniyor.