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25 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

25 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

21.30 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı daha önce garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerdeki son maçında İspanya'ya konuk olacak.

DHA

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