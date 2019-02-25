25 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi
Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
SPOR TOTO SÜPER LİG
21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
21.30 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı daha önce garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerdeki son maçında İspanya'ya konuk olacak.
DHA
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