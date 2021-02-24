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  3. 25 Şubat Perşembe su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU kesinti

25 Şubat Perşembe su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU kesinti

Her gün düzenli olarak büyük kentlerin Sular ve Kanalizasyon İdareleri tarafından paylaşılan bilgiler ışığında, 25 Şubat Perşembe günü İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşanacak planlı kesintileri haberimizde derledik.

25 Şubat Perşembe su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU kesinti

25 Şubat Perşembe su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ başlıkları arama motorlarında sıklıkla bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da 25 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...

25 ŞUBAT PERŞEMBE İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 25 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

25 ŞUBAT PERŞEMBE ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 25 Şubat Perşembe günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

25 ŞUBAT PERŞEMBE İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 25 Şubat Perşembe günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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