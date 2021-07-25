25 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışı | Baş Belası yeni bölümüyle ATV'de
ATV'de bugün ne var? Saat 11.00'da Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor ekranda olurken akşam sevilen dizi Baş Belası yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışı...
Ekranların sevilen kanalı ATV'de bugün hangi dizi ve filmlerin olduğu merak ediliyor. Güne Baş Belası dizisinin tekrar bölümüyle başlayan kanalda 12.45'te Şans Kapıyı Çalınca yayınlanırken hemen ardından Kalp Yarası dizisi ekrana veriliyor. Akşam ise Baş Belası dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışı...
25 TEMMUZ 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Baş Belası
11.00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
12.45 Şans Kapıyı Çalınca
15.30 Kalp Yarası
18.40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20.00 Baş Belası