25 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

25 TEMMUZ 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Temmuz 2021 Pazar gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz.



15:00

Nordsjaelland - Aarhus

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



15:00

Randers - Odense

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



15:00

Esbjerg - Vendsyssel

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Adana Demirspor - Alanyaspor

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



15:15

Lugano - FC Zurich

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



15:30

Feyenoord - PAOK

Hazırlık Maçı

Feyenoord Youtube



16:00

Kalmar - Djurgarden

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Nykobing - Lyngby

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Piast Gliwice - Rakow Czestochowa

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



16:30

Mariehamn - Inter Turku

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

Kopenhag - Silkeborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



17:00

Atletico Mineiro - Bahia

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



17:00

Suduva - Zalgiris Vilnius

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



17:00

Kuban - Veles Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

M.Lipetsk - Akron Togliatti

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Club Brugge - KAS Eupen

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV



17:00

AZ Alkmaar - Panathinaikos

Hazırlık Maçı

AZ Alkmaar Youtube



17:00

Ceske Budejovice - Teplice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Slovan Liberec - Slovacko

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Viktoria Plzen - Mlada Boleslav

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:30

Ural - Krasnodar

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



17:30

Grasshoppers - Basel

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



17:30

Sion - Servette

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



18:00

Eskilstuna United - Orgryte

İsveç Superettan

Bilyoner TV



18:00

Varnamo - Vasalunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV



18:00

Smorgon - Isloch Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



18:00

Zhodino - Slavia Mozyr

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



18:00

Radomlje - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Michalovce - Dunajska Streda

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



18:00

A.Klagenfurt - Wolfsberger

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

SV Ried - Austria Vienna

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:30

Honka - Lahti

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

KuPS - Ilves

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Mikkeli - Klubi 04

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Hacken - Elfsborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Hammarby - Norrköping

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Farul Constanta - Gaz Metan

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:30

Slask Wroclaw - Warta

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:00

Brondby IF - Viborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Nevezis Kedainiai - Dainava Alytus

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



19:00

Cusco - Deportivo Binacional

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Samara - Akhmat

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Zilina - SKF Sered

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:30

Anderlecht - St.Gilloise

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:30

Df. Justicia - Godoy Cruz

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV



19:30

Patronato - CA Sarmiento

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV



19:30

Huachipato - Deportes La Serena

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



19:55

Rijeka - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Akranes - Hafnarfjordur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



20:00

Leiknir - Akureyri

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



20:00

CSKA Moskova - Ufa

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



20:00

Universidad Nacional - Atlas

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV



20:00

Sutjeska - FK Podgorica

Karadağ Prva Crnogorska Ligi

MNE Sport Youtube



20:00

Fastav Zlin - Slavia Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:00

Glasgow Rangers - Real Madrid

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



20:45

BATE Borisov - Brest

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



21:00

Pogon Szczecin - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:00

Spartak Trnava - Pohronie

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



21:15

Maribor - Domzale

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:15

Melgar - Cesar Vallejo

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:30

Steaua Bükreş - Craiova

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:45

Porto - Lille

Hazırlık Maçı

Lille Youtube



21:45

Rosario Central - Velez Sarsfield

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV



22:00

Fortaleza - Bragantino

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Flamengo - Sao Paulo

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Independiente Petroleros - Royal Pari

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Hajduk Split - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



22:00

St.Truiden - Anderlecht

Belçika Pro League

Bilyoner TV



22:00

Palestino - Santiago Wanderers

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



22:15

Keflavik - Breidablik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



22:15

Vikingur Reykjavik - Stjarnan

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



23:30

Cajamarca - U. Deportes

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV