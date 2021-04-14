25 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
25 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Temmuz 2021 Pazar maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
25 TEMMUZ 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
25 Temmuz 2021 Pazar gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz.
15:00
Nordsjaelland - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:00
Randers - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:00
Esbjerg - Vendsyssel
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
15:00
Adana Demirspor - Alanyaspor
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
15:15
Lugano - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
15:30
Feyenoord - PAOK
Hazırlık Maçı
Feyenoord Youtube
16:00
Kalmar - Djurgarden
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Nykobing - Lyngby
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Piast Gliwice - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
16:30
Mariehamn - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
17:00
Kopenhag - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Atletico Mineiro - Bahia
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
17:00
Suduva - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
17:00
Kuban - Veles Moskova
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
M.Lipetsk - Akron Togliatti
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Club Brugge - KAS Eupen
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV
17:00
AZ Alkmaar - Panathinaikos
Hazırlık Maçı
AZ Alkmaar Youtube
17:00
Ceske Budejovice - Teplice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Slovan Liberec - Slovacko
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Viktoria Plzen - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:30
Ural - Krasnodar
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
17:30
Grasshoppers - Basel
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:30
Sion - Servette
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
18:00
Eskilstuna United - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV
18:00
Varnamo - Vasalunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV
18:00
Smorgon - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
Zhodino - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
Radomlje - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Michalovce - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
18:00
A.Klagenfurt - Wolfsberger
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
SV Ried - Austria Vienna
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:30
Honka - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
KuPS - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Mikkeli - Klubi 04
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Hacken - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Hammarby - Norrköping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Farul Constanta - Gaz Metan
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:30
Slask Wroclaw - Warta
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Brondby IF - Viborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Nevezis Kedainiai - Dainava Alytus
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Cusco - Deportivo Binacional
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Samara - Akhmat
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:00
Zilina - SKF Sered
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:30
Anderlecht - St.Gilloise
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:30
Df. Justicia - Godoy Cruz
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
19:30
Patronato - CA Sarmiento
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
19:30
Huachipato - Deportes La Serena
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
19:55
Rijeka - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Akranes - Hafnarfjordur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
20:00
Leiknir - Akureyri
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
20:00
CSKA Moskova - Ufa
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
20:00
Universidad Nacional - Atlas
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
20:00
Sutjeska - FK Podgorica
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube
20:00
Fastav Zlin - Slavia Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:00
Glasgow Rangers - Real Madrid
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
20:45
BATE Borisov - Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:00
Pogon Szczecin - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:00
Spartak Trnava - Pohronie
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
21:15
Maribor - Domzale
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:15
Melgar - Cesar Vallejo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:30
Steaua Bükreş - Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:45
Porto - Lille
Hazırlık Maçı
Lille Youtube
21:45
Rosario Central - Velez Sarsfield
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
22:00
Fortaleza - Bragantino
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Flamengo - Sao Paulo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Independiente Petroleros - Royal Pari
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Hajduk Split - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
22:00
St.Truiden - Anderlecht
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:00
Palestino - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
22:15
Keflavik - Breidablik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
22:15
Vikingur Reykjavik - Stjarnan
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
23:30
Cajamarca - U. Deportes
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV