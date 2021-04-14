Safiye Soyman'dan yıllar sonra radikal değişiklik! Görenler gözlerine inanamadı!Baş Belası 6. bölüm full, tek parça izle | ATV Baş Belası 6. bölüm canlı izleAntalya'da komşu dehşeti! Eve saldırıp önce komşusunun kolunu kopardı sonra köpeğini öldürdü25 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıSon konseriyle yine gündemde! Gülşen sahne kostümüyle dikkatleri üzerine topladı!SON DAKİKA |Olimpiyatlardaki ilk madalyamız tekvandodan! Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandıSON DAKİKA | Ömer Çelik "Ermenistan saldırgan politikasıyla bölge barışını tehdit ediyor"Odun toplamak için ormana gitti bir daha haber alınmadı! Gülefer Boynukısa'dan 3 gündür iz yokVaka artışları yeni yasakları da beraberinde getirdi! Maske takmak artık zorunluResmen süper baba! Çocuklarını tatile götüremeyince elleriyle havuz inşa etti
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. 25 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

25 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

25 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Temmuz 2021 Pazar maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

25 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

25 TEMMUZ 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Temmuz 2021 Pazar gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz. 


15:00
Nordsjaelland - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

15:00
Randers - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

15:00
Esbjerg - Vendsyssel
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

15:00
Adana Demirspor - Alanyaspor
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

15:15
Lugano - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

15:30
Feyenoord - PAOK
Hazırlık Maçı
Feyenoord Youtube

16:00
Kalmar - Djurgarden
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:00
Nykobing - Lyngby
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Piast Gliwice - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

16:30
Mariehamn - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

17:00
Kopenhag - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

17:00
Atletico Mineiro - Bahia
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

17:00
Suduva - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

17:00
Kuban - Veles Moskova
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
M.Lipetsk - Akron Togliatti
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Club Brugge - KAS Eupen
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV

17:00
AZ Alkmaar - Panathinaikos
Hazırlık Maçı
AZ Alkmaar Youtube

17:00
Ceske Budejovice - Teplice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Slovan Liberec - Slovacko
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Viktoria Plzen - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:30
Ural - Krasnodar
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

17:30
Grasshoppers - Basel
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

17:30
Sion - Servette
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

18:00
Eskilstuna United - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV

18:00
Varnamo - Vasalunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV

18:00
Smorgon - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:00
Zhodino - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:00
Radomlje - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
Michalovce - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

18:00
A.Klagenfurt - Wolfsberger
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
SV Ried - Austria Vienna
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:30
Honka - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
KuPS - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Mikkeli - Klubi 04
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Hacken - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:30
Hammarby - Norrköping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:30
Farul Constanta - Gaz Metan
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

18:30
Slask Wroclaw - Warta
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:00
Brondby IF - Viborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:00
Nevezis Kedainiai - Dainava Alytus
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:00
Cusco - Deportivo Binacional
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:00
Samara - Akhmat
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

19:00
Zilina - SKF Sered
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:30
Anderlecht - St.Gilloise
Belçika Pro League
Bilyoner TV

19:30
Df. Justicia - Godoy Cruz
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

19:30
Patronato - CA Sarmiento
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

19:30
Huachipato - Deportes La Serena
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

19:55
Rijeka - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Akranes - Hafnarfjordur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

20:00
Leiknir - Akureyri
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

20:00
CSKA Moskova - Ufa
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

20:00
Universidad Nacional - Atlas
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

20:00
Sutjeska - FK Podgorica
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube

20:00
Fastav Zlin - Slavia Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

20:00
Glasgow Rangers - Real Madrid
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

20:45
BATE Borisov - Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

21:00
Pogon Szczecin - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:00
Spartak Trnava - Pohronie
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

21:15
Maribor - Domzale
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

21:15
Melgar - Cesar Vallejo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:30
Steaua Bükreş - Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

21:45
Porto - Lille
Hazırlık Maçı
Lille Youtube

21:45
Rosario Central - Velez Sarsfield
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

22:00
Fortaleza - Bragantino
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Flamengo - Sao Paulo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Independiente Petroleros - Royal Pari
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

22:00
Hajduk Split - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

22:00
St.Truiden - Anderlecht
Belçika Pro League
Bilyoner TV

22:00
Palestino - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

22:15
Keflavik - Breidablik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:15
Vikingur Reykjavik - Stjarnan
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

23:30
Cajamarca - U. Deportes
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
935
1330
746
389
406
1090
1075
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT