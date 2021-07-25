25 Temmuz 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Yabancı sinema 'Suçlu' Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 07.30'da Konuştukça ile güne başlayan kanal 09.45'te Magazin D Pazar'ı yayınlıyor. Akşam ise Başrollerinde Kevin Costner, Gary Oldman ve Tommy Lee Jones'un olduğu "Suçlu" filmi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

25 TEMMUZ 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07.30 Konuştukça

08.45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14.00 Çok Güzel Hareketler 2

15.15 Baht Oyunu

18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Suçlu

SUÇLU KONUSU

Tehlikeli bir bilgisayar korsanını takip etmekte olan CIA ajanı Bill Pope (Rya Reynolds), gizemli bir şekilde öldürülür...Korsanın yeriyle ilgili çok önemli bilgilere sahip ajanın bütün yetenekleri ve hafızası, deneysel bir yöntem aracılığıyla tehlikeli bir suçlu olan Jericho Stewart'a (Kevin Costner) aktarılır. Ancak ajanın özel anıları da işin içine girince Stewart'ın karakteri yavaş yavaş değişime uğramaya başlar.