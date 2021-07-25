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25 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Gladyatör Show TV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında olan Show TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Kalp Atışı adlı dizisinin tekrar bölümüyle başlayan kanalda hemen ardından Pazar Sürprizi adlı magazin programı yer alırken akşam Gladyatör filmi seyirci karşısına geçiyor. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

25 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Gladyatör Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? Saat 10.00'da Pazar Sürprizi adlı magazin programı ekranda olurken 14.30'da Sultan ve hemen ardından Atla Gel Şaban izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise film tutkunlarının severek izleyeceği Gladyatör Show TV ekranlarında oluyor. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

25 TEMMUZ 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kalp Atışı

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Sultan

16.30 Atla Gel Şaban

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Gladyatör

23.15 Kana Kan

GLADYATÖR KONUSU

İmparator Marcus Aurelius’un hüküm sürdüğü Roma’da bir general olan Maximus imparatorluğun hiyerarşik basamaklarında gitgide yükselmektedir. Babasının kendisini kayırmak yerine Maximus adındaki bu yabancıyı el üstünde tutması da tahtın asıl varisi olan Commodus’u rahatsız etmektedir. Commodus, Maximus ve ailesinin öldürülmesi yönündeki emri çıkarmak için fazla beklemez. Ölümden zor kurtulan Maximus artık bir gladyatör olarak eğitilmek üzere arenaya gönderilir. Maximus’un aklında tek bir istek vardır, Commodus’u öldürmek ve ailesinin intikamını bir an önce almak.

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