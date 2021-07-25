25 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Gladyatör Show TV'de
Ekranların sevilen kanalları arasında olan Show TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Kalp Atışı adlı dizisinin tekrar bölümüyle başlayan kanalda hemen ardından Pazar Sürprizi adlı magazin programı yer alırken akşam Gladyatör filmi seyirci karşısına geçiyor. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı...
Show TV'de bugün ne var? Saat 10.00'da Pazar Sürprizi adlı magazin programı ekranda olurken 14.30'da Sultan ve hemen ardından Atla Gel Şaban izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise film tutkunlarının severek izleyeceği Gladyatör Show TV ekranlarında oluyor. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı...
25 TEMMUZ 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kalp Atışı
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Sultan
16.30 Atla Gel Şaban
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Gladyatör
23.15 Kana Kan
GLADYATÖR KONUSU
İmparator Marcus Aurelius’un hüküm sürdüğü Roma’da bir general olan Maximus imparatorluğun hiyerarşik basamaklarında gitgide yükselmektedir. Babasının kendisini kayırmak yerine Maximus adındaki bu yabancıyı el üstünde tutması da tahtın asıl varisi olan Commodus’u rahatsız etmektedir. Commodus, Maximus ve ailesinin öldürülmesi yönündeki emri çıkarmak için fazla beklemez. Ölümden zor kurtulan Maximus artık bir gladyatör olarak eğitilmek üzere arenaya gönderilir. Maximus’un aklında tek bir istek vardır, Commodus’u öldürmek ve ailesinin intikamını bir an önce almak.