25 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Seksenler tekrar bölümüyle TRT 1'de TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne İmparatoriçe Ki ile başlayan TRT 1 saat 12.25'te Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları'nı ekrana veriyor. Akşam ise Seksenler tekrar bölümüyle TRT 1 ekranında oluyor. 25 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

A+ A-

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TRT 1'in yayın akışı merak ediliyor. Saat 06.50'de Yeşil Deniz ekranlarda olurken hemen ardından Diriliş "Ertuğrul" yayınlanıyor. 13.40'ta Ev Sineması Kuşağı "Davetsiz" izleyici karşısına geçerken akşam ise Seksenler dizisi tekrar bölümüyle ekrana geliyor. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı... 25 TEMMUZ 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI 04.35 İmparatoriçe Ki 06.50 Yeşil Deniz 09.35 Diriliş "Ertuğrul" 12.25 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları 13.40 Ev Sineması Kuşağı "Davetsiz" 16.15 Teşkilat 19.00 Ana Haber 20.00 Seksenler TRT 1TRT 1 Yayın akışı