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25 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Seksenler tekrar bölümüyle TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne İmparatoriçe Ki ile başlayan TRT 1 saat 12.25'te Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları'nı ekrana veriyor. Akşam ise Seksenler tekrar bölümüyle TRT 1 ekranında oluyor. 25 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

25 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Seksenler tekrar bölümüyle TRT 1'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TRT 1'in yayın akışı merak ediliyor. Saat 06.50'de Yeşil Deniz ekranlarda olurken hemen ardından Diriliş "Ertuğrul" yayınlanıyor. 13.40'ta Ev Sineması Kuşağı "Davetsiz" izleyici karşısına geçerken akşam ise Seksenler dizisi tekrar bölümüyle ekrana geliyor. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

25 TEMMUZ 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

04.35 İmparatoriçe Ki

06.50 Yeşil Deniz

09.35 Diriliş "Ertuğrul"

12.25 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

13.40 Ev Sineması Kuşağı "Davetsiz"

16.15 Teşkilat 

19.00 Ana Haber 

20.00 Seksenler 

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