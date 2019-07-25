25 Temmuz reyting sonuçları 2019 Çarşamba | Hangi dizi birinci oldu?

25 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları 2019 reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merak edilen 25 Temmuz Perşembe reyting sonuçları..

25 TEMMUZ PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

AB Reyting sonuçları: Benim Tatlı Yalanım 1.sırada Fox Ana Haber 2.sırada Tek Yürek 3.sırada

ABC1 Reyting sonuçları :Benim Tatlı Yalanım 1.sırada Fox Ana Haber 2.sırada Yaparsın Aşkım 3.sırada

TOTAL Reyting sonuçları : Benim Tatlı Yalanım 1.sırada Fox Ana Haber 2.sırada Yaparsın Aşkım 3.sırada

REYTİNGLER NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting televizyon yöneticileri için kararlarında kilit rol oynayan göstergelerden biridir. Hatta mutlaka bazı dizilerin ve programların reyting kurbanı olduğunu duymuşsunuzdur. Peki nedir bu reyting ? Reyting nasıl ölçülür? Reyting denekleri nasıl ölçülür?

REYTİNG NEDİR?

Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor. Reyting oranları nasıl hesaplanır ?Reyting oranları belirlenen deneklerin televizyonlarına bağlanan peoplemeter adı verilen cihazlar aracılığı ile belirlenir. Bu cihazlar deneğin saat kaçta hangi kanalı izlediğini ne kadar süre ile izlediğini ortaya koyar ve tüm televizyonlara ve programlara bir yüzde ve puan verir.

Buna göre bir sıralama yapılır.Total adı verilen puantaj ve sıralamada tüm deneklerin değerlendirmeleri göz önünde bulundurulurken AB adı verilen sıralamada ise gelir seviyesi ve eğitim seviyesi diğer deneklere nazaran daha yüksek olan grubun sıralamasıdır. Reyting denekleri nasıl seçiliyor. Reyting denekleri şirketlerin aldığı başvurular arasından seçiliyor. Denekler evlerinde televizyonlarını açtığı cihaz kayda giriyor ve hangi kanal izleniyorsa onun reytingi artmaya başlıyor.Denekler bunu genellikle ücret yerine "hediye" karşılığı yaparlar. Hediyelerin televizyon olması ve aileyi zenginleştirecek düzeyde olması yasaktır. Tost makinesi, meyva sıkacağı gibi ufak ürünler hediye edilebilir.