25 Trafik Cezası Nedir? 25 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?

Trafikte kural ihlali durumun da trafik cezası yememiz kaçınılmaz bir durumdur. Cezalar ne kadar canımızı sıksa da bu cezaların sebebi trafik kazalarını önlemek, trafik akışı ile düzenini hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

Bu kapsamda sizde bir trafik cezası yediyseniz elbette 25 trafik ceza kodu nedir? diye merak ediyorsunuzdur. Peki nedir bu 25 madde trafik cezası, 25 madde trafik cezası 2022 ne kadar? Tüm detayları sizler için bu makalede aktaracağız.

25 Trafik Ceza Kodu Nedir?

2022 yılı trafik ceza rehberinde yer alan bilgilere göre 25 ceza kodu Tescili zorunlu ve karayolunda geçici olarak kullanılacak aracı, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakayı süresi bittiği halde kullanmak, şeklinde açıklanmıştır.

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Yaptırım uygulanacak diğer husus ise şöyle belirlenmiştir:

Geçici belge ve plakalar iptal edilir. Tescili yaptırılmadan veya geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası alınmadan bu araçların trafiğe çıkışına izin verilmez. 25 Madde Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?

2022 yılı için 25 madde trafik cezası bedeli 427 Türk Lirası olarak uygulanmaktadır. Bu rakam her yıl enflasyon oranları gözetilerek zam yapılır.Trafik cezalarında önemli olan bir diğer detay ise erken ödeme indirimidir. Trafik cezalarınızı tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ödemeniz halinde yüzde 25 indirim uygulanır.

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427 TL Yüzde 25 indirim ne kadar yapar?

Cezanızın üzerinden 15 gün geçmediyse ve erken ödeme yapmaya karar verdiyseniz 427TL’lik rakam yüzde 25 indirim ile 320,25 Türk Lirasına düşmektedir.

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Trafik Cezası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Trafik ceza sorgulamalarınızı belli periyotlarla yapmanızda fayda vardır. Bu trafik cezaları size resmi olarak tebliğ edilme kuralı olsa bile bazı durumlarda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu durumda trafik cezalarından haberiniz olmayabilir ve trafik cezanıza faiz uygulanabilmektedir.

Trafik cezası sorgulama işlemini e-Devlet giriş yaptıktan hemen sonra sayfanın üzerinden yer alan arama çubuğuna “plakaya yazılan ceza sorgulama” şeklinde bir arama yaparak ulaşabilirsiniz. Yine aşağıdaki urle tıklayarak kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET TRAFİK CEZASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

GİB TRAFİK CEZASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Trafik Cezaları Nereye Ödenir?

Trafik cezalarınızı anlaşmalı banka şubeleri, PTT Şubeleri, mobil bankacılık uygulamalarından, internet bankacılık şubelerinden, e-Devlet üzerinden veya İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden trafik cezası ödeme işlemini yapabilirsiniz.

Trafik cezası yapılandırma mümkün mü?