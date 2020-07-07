Sosyal medyada binlerce kişinin tepkisini çeken 25 yaşındaki Betül Aşçı 5 yaşındaki kardeşine sigara içirmeye çalışırken yaptığı canlı yayınla kısa sürede twitter'da trend oldu.

Pendik'te yaşadığı iddia eden 25 yaşındaki genç kız Instagram hesabından yaptığı canlı yayında 5 yaşındaki kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı. Aşçı'nın bu görüntüleri kısa sürede yayıldı ve tepkilerin odağı oldu.

Kız kardeşine sigara içirmeye çalıştığı görüntü sonrası bir anda Türkiye'de gündeme oturan genç kız Twitter'da "Betül Aşçı Tutuklansın" hashtag'i ile trend topic oldu.

ZORLA SİGARA İÇİRDİ

Görüntülerde sigarayı zorla içirmeye çalışan genç kıza kardeşi, "Babam sigara içirmez, ben içmem" dese de ikna edemedi ve kardeşine "Ben baban mıyım?" diyerek zorla sigarayı içirdi.

BETÜL AŞÇI KİMDİR?

Kız kardeşine sigara içirmeye çalıştığı görüntü sonrası bir anda Türkiye'de gündeme oturan genç kız.

NEREDE OTURUYOR?

İstanbul Pendik'te ikamet ediyor.

Yaklaşık 25 yaşlarında olan Aşçı, "Babam sigara içirmez, ben içmem" diyen kardeşine "Ben baban mıyım?" diyerek zorla içiriyor.