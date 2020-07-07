25 yaşındaki genç kız kardeşine zorla sigara içirdi! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Pendik'te yaşadığı iddia eden 25 yaşındaki genç kız Instagram hesabından yaptığı canlı yayında 5 yaşındaki kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı. Aşçı'nın bu görüntüleri kısa sürede yayıldı ve tepkilerin odağı oldu.