  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. 25 yaşındaki genç kız kardeşine zorla sigara içirdi! Tepkiler çığ gibi büyüdü

25 yaşındaki genç kız kardeşine zorla sigara içirdi! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Pendik'te yaşadığı iddia eden 25 yaşındaki genç kız Instagram hesabından yaptığı canlı yayında 5 yaşındaki kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı. Aşçı'nın bu görüntüleri kısa sürede yayıldı ve tepkilerin odağı oldu.

Dr. Serdar Savaş cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu!Dr. Serdar Savaş cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu!

Çanakkale'de korkutan orman yangını!Çanakkale'de korkutan orman yangını!

7 yıl önce öldürülmüştü! 9 metrelik su kuyusunda bulundu7 yıl önce öldürülmüştü! 9 metrelik su kuyusunda bulundu

Aksaray'da koronavirüs farkındalığı! Köpek heykeline maske takıldıAksaray'da koronavirüs farkındalığı! Köpek heykeline maske takıldı

 

07 Temmuz 2020 Salı 09:17

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
25 yaşındaki genç kız kardeşine zorla sigara içirdi! Tepkiler çığ gibi büyüdü
25 yaşındaki genç kız kardeşine zorla sigara içirdi! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Çanakkale'de korkutan orman yangını!
Çanakkale'de korkutan orman yangını!
7 yıl önce öldürülmüştü! 9 metrelik su kuyusunda bulundu
7 yıl önce öldürülmüştü! 9 metrelik su kuyusunda bulundu
Aksaray'da koronavirüs farkındalığı! Köpek heykeline maske takıldı
Aksaray'da koronavirüs farkındalığı! Köpek heykeline maske takıldı
Oğlunun cansız bedeninin sudan çıktığını gören babanın feryadı yürekleri sızlattı!
Oğlunun cansız bedeninin sudan çıktığını gören babanın feryadı yürekleri sızlattı!
Eşiyle tartışıp 5 katlı apartmanı ateşe verdi!
Eşiyle tartışıp 5 katlı apartmanı ateşe verdi!
Beylikdüzü'nde korkutan kaza! Belediye otobüsü refüje çıktı
Beylikdüzü'nde korkutan kaza! Belediye otobüsü refüje çıktı
A101 9 Temmuz 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 9 Temmuz 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 4 - 10 Temmuz 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 4 - 10 Temmuz 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
Eşiyle boşanan baba çocukları için intihara kalkıştı!
Eşiyle boşanan baba çocukları için intihara kalkıştı!