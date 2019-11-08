25 yıl ceza aldı, 'Adaletiniz bu mu?' diye bağırdı

KONYA'nın Kulu ilçesinde, Sinan Aktaş'ı alacak verecek meselesi nedeniyle bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Arif Acaralp, mahkeme heyetine "Adaletiniz bu mu?" diye bağırarak, tepki gösterdi.

Olay, geçen yıl 2 Eylül tarihinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarı yanında meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Serkan Aktaş ve Arif Acaralp, bir arkadaşlarının aracı olmasıyla buluştu. Ancak ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sıradında Acaralp, Aktaş'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Aktaş, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne ardından da Konya'ya sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Arif Acaralp ve olaya karıştığı tespit edilen Serkan B. gözaltına alındı. Acaralp ve Serkan B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Arif Acaralp ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, son savunmalarını aldığı sanıklardan Arif Acaralp'i "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Serkan B.'yi ise beraat ettirdi. Karar üzerine Acaralp, mahkeme heyetine "Adaletiniz bu mu?" diye bağırarak, tepki gösterdi.

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Kaynak: DHA