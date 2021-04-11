25 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Nazilli'de ekiplerin bir süredir takip ettiği hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şüpheli Nazilli Prf. Muammer Aksoy Mahallesi'nde filmleri kovalamaca sonucu yakalandı. Ekiplerin dur ikazlarına rağmen koşarak kaçmaya başlayan şüpheli çok geçmeden önünü kesen polis ekibi tarafından yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından ceza evine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı