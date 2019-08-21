Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki kemençe ustası Hasan Cin, 25 yıldır kemençe yapıyor.

Çocukluk yıllarında babasıyla birlikte Köprübaşı ilçesindeki evlerinin altında bulunan atölyede çalışmaya başlayan Hasan Cin'in kemençe aşkı 25 yıl önceye dayanıyor. Baba mesleği ağaç işlerine küçük yaşta başladıktan sonra önce kemençe çalmayı öğrenen Cin, daha sonra başladığı kemençe ustalığına giden yolda birçok ünlüye kemençe yaparak hayallerini gerçekleştirdi. Evinin altında bulunan atölyesinde çalışan kemençe ustası, ilk önce temin ettiği ardıç ağaçlarını aletlerle işleyerek kemençenin iskeletini oluşturuyor. Keser, matkap ve yontucu aletlerle enstrümana son şeklini veren Cin, kapak, köprü ve tellerini eklediği el emeği kemençeleri satışa sunuyor. Kemençenin yanında kaval da yapan Cin, kavala kemençe kadar rağbet olmasa da boş zamanlarında kaval üretimi de yapıyor.

Kemençede ağacın son derece önemli olduğunun altını çizen Cin, "En iyi kemençe erik ve ardıç ağacından yapılmaktadır. Bu ağaçlardan yapılan kemençelerin sesi daha gür çıkar. Yaş ağaçtan kemençe yapamazsın. Kemençe yapacağın ağaç kuru olmalıdır. Şu anda satışlarımız normal, siparişleri yapıyoruz. Üç tane tel ve ağacın işçiliği, gerisi sanatçıya bağlı. Her şeyi çalar, Türk halk müziği, sanat müziği, yöresel sanat müziği, çok şeyler yapar ama ustalık gerekir. Bir kemençe iki günde çıkıyor. Onu el emeğiyle yapıyorum. Matkaptır, zımparadır kullanıyoruz ama genelde 2 gün uğraşıyorum. Ağaç işleri babadan geliyor. Çocukluğumdan beri ben atölyedeyim. 25 senedir de kemençe yapıyorum. Önce çalmaya heves ettim. Çalmaya başlayınca kendime kemençe yaptım, onu da yapınca bir tane daha yaptım. Siparişler gelince devam ettik" dedi.

Kaynak: İHA