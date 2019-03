KIRKLARELİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'de 250 bin sosyal konutlu projemiz var. 250 bin sosyal konutlu projemizi 2023 yılına kadar yapacağız." dedi.

Kurum, Pınarhisar ilçesinde AK Parti seçim bürosu önünde yaptığı konuşmada, dün İslam dünyası için yas, dünya için ise kara bir gün olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'da cuma namazı sonrasında iki ayrı camiye düzenlenen hain terör saldırısında hayatını kaybedenlere, Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulunan Kurum, Müslümanlara yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadığını vurguladı.

Konut projelerine önem verdiklerini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 250 bin sosyal konutlu projemiz var. 250 bin sosyal konutlu projemizi 2023 yılına kadar yapacağız. Pınarhisar'ımıza da Kırklareli'ne de tüm illerimize de o sosyal konut projesini inşallah yapmış olacağız. İlk etapta 50 bin sosyal konut projemiz var. 50 bin konutu 67 ilimize yapıyoruz. 67 il çerçevesinde 388 liradan başlayan taksitlerle 240 aya varan vadelerle vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya çalışıyoruz. Bu projeleri inşallah Pınarhisar'ımıza da Kırklareli'ne de tüm illerimize de yapmak suretiyle vatandaşlarımızın sosyal konut problemini inşallah çözmüş olacağız. 50 bin konutluk ilk etabın içinde Kırklareli'nde de 250 konut yapıyoruz ve taksitlerimiz 460 liradan başlıyor 240 aya kadar da vadelerimiz var. O da Kırklareli'ne hayırlı olsun inşallah."

Pınarhisar'da yapılan çalışmalar ve yatırımlarla ilgili bilgiler veren Kurum, "150 bin metrekarelik şehir merkezinde bir arkeolojik sit alanımız var. O sit alanına ilişkin maalesef koruma amaçlı imar planı yapılmadığı için vatandaşlarımızın mağduriyetleri var. Sit alanını koruyacağız, korurken o arkeolojik değerlerimizi koruyacağız, kültürel değerlerimizi koruyacağız ki gelecek nesillere o ecdadın bize bıraktığı değerleri aktaralım." dedi.

Kurum, 2003 yılında şehirlerin hiçbirinde atık su arıtma tesisi olmadığını anımsatarak, 2003 yılında 5 belediyeye 310 bin vatandaşa hizmet verebilecek düzenli depolama tesisi kurduklarını söyledi.

- "İnşallah 31 Mart akşamı aşkımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz"



"Biz laf kalabalığı yapmıyoruz, hikaye anlatmıyoruz, icraat yapıyoruz." diyen Kurum, "Çünkü biz dertliyiz, biz aşk ile yürüyoruz, biz size sevdalıyız, sizlere hizmet etme aşkıyla gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah 31 Mart akşamı aşkımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ihtiyacı olan o projeleri yapmaya gayret göstermeye devam edeceklerini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Kırklareli'nde AK Parti döneminde tam 11 milyar liralık yatırım yaptık. 2 milyarlık da yatırım Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapıldı. Şu an devam eden 175 milyon liralık yatırımımız var. Her ilimize millet bahçesi sözümüz var, o millet bahçeleri projelendirildi. İlleri bırakın ilçelere kadar millet bahçesi yapıyoruz. O yaptığımız millet bahçelerimizde kardeşlerimiz, kadınlarımız huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekler. Oradaki spor alanlarında spor yapabilecekler, çocuklarımız orada huzurlu bir şekilde oynayabilecekler. İçerisinde millet kıraathaneleri yapacağız, o kıraathanelerde gençlerimiz ücretsiz internetten faydalanacak, öğrencilerimiz orada üniversiteye hazırlıklarını yapacaklar ve o imkanlardan faydalanacaklar. Biz korunan alanlarımızı şu an 55 bin kilometrekareye, inşallah 2023 yılına geldiğimizde bu alanlarımızı 135 bin kilometrekareye çıkaracağız."

Kurum, doğayı korumak için de sıfır atık projesi yaptıklarını anlattı.

- "Biz CHP'nin belediyecilik kariyerini de biliyoruz, karnesini de biliyoruz"

Ezan okunması üzerine konuşmasına bir süre ara veren Kurum, bu sırada bir çocuğu platforma çağırarak oyuncak hediye etti.



Milletin dertleriyle dertlenerek, önce millet, önce memleket diyerek, memleket işi, gönül işi diyerek çalıştıklarını belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunları yaparken şehirlerin yaşam kalitesini arttırıp, marka şehir yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Görüyoruz ki bütün meydanlarda milletimizin büyük teveccühü var, bu teveccüh çerçevesinde de sizden aldığımız güçle daha fazla çalışma azmiyle Ankara'ya gidiyor ve hizmetleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi de biliyorsunuz zillet millet ittifakı kurdular. Diyorlar ki 'Martın sonu bahar', ben de Pınarhisarlı, Kırklarelili kardeşlerime soruyorum, bu şehirler, bu ilçeler CHP döneminde ne zaman bahar gördük ki bu baharı da görsün değerli kardeşlerim. Biz CHP'nin belediyecilik kariyerini de biliyoruz, karnesini de biliyoruz. Onların belediyecilik kariyeri çöp, çamur, çukur belediyeciliği olarak milletimizin hafızalarına kazınmıştır. 1994 yılında sizin burada misafir ettiğiniz Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız gelmiş o çöp, çamuru, çukuru bitirmiştir. İşte 17 yıldır biz bunlarla mücadele ediyoruz çünkü biz milletimize gönülden bağlıyız."

Bakan Kurum, ardından Üsküp beldesinde yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Kurum, ardından belde meydanında vatandaşlara hitap etti.





Kaynak: AA