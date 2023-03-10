250 TL'den fazla akaryakıt alanlar dikkat! 31 Mart'a kadar bunun yapılması gerekiyor

250 TL ÜSTÜ AKARYAKIT ALANLAR DİKKAT!

Araç sahipleri için önemli bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruya göre 250 lira ve üstünde akaryakıt alışverişi yapan araç sahipleri için kampanya belirlendi. Yapılan duyurunun işte detayları…





250 lira ve üzerinde aracını akaryakıt ile dolduran araç sahipleri bu haber sizin için Aman kaçırmayın… Duyuru yapıldı!

Petrol Ofisi binlerce araç sahibini ilgilendiren bir duyuru hazırladı. Bu haber milyonlarca araç sahibini de ilgilendiriyor. Aracının deposunu 250 ve üzerinde dolduranların yararlanabileceği bir kampanya paylaşıldı. Kampanyanın son başvuru tarihini kaçırmamak için ayrıntıları okuyun…

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Depoyu 250 TL ve üzerinde dolduran araç sahipleri 31 Mart 2023’e kadar bu kampanyadan faydalanabileceği duyuruldu.

Petrol Ofisi internet sayfasından duruyu yapıldı. Yapılan duyuruya göre ise 31 Mart tarihine kadar geçerli akaryakıt kampanyasının detayları paylaşıldı. Edinilen bilgilere göre Maximum kredi kartı taşıyan akaryakıt sahipleri bu kampanyadan faydalanabilecek. Buna göre, 250 TL ve üzeri 4. Yakıt alışverişine 75 TL'ye varan MaxiPuan Hediye edilecek.

KAMPANYANIN DETAYLARI

Maximum kart ile anlaşmalı olan Petrol Ofisi istasyonlarında geçerli olmak üzere oluşturulan kampanya bir çok araç sahibinin de dikkatini çekiyor. 16 Şubat – 31 Mart 2023 tarihleri arasında tek seferde ya da farklı günlerde yapılacak 250 ve üstü akaryakıt alışverişlerinde geçerli olmak üzere bir kampanya paylaşıldı. Kampanyaya göre 250 TL ve üzeri 4. yakıt alışverişe 60 TL MaxiPuan verilecek. Ayrıca, alışverişlerden birini temassız Maximum Kart ile yapanlara Öde Geç özelliği veya Maximum Mobil'in içindeki Pazarama'dan Öde-Geç ile yapılırsa o zaman da tam 75 TL MaxiPuan hediye verilecek.

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29 Mayıs 2018 tarihinden önce alınan temassız özellikli Maximum kredi kartlar ile temassız öde-geç işlemi yapılabilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonunda İş Bankasına ait temassız kart okuyuculu POS cihazlarında aktivasyon işleminin tamamlanması şartı var.

29 Mayıs 2018’den sonra oluşturulan temassız özellikli kartlarında ise aktivasyon işlemi şartı aranmayacağı ifade edildi. Temassız özelliği bulunan Maksimum kartlar ile otogaz, benzin ya da dizel yakıt alan müşteriler kampanyadan yararlanabiliyor. Ayrıca Petrol Ofislerinde plaka tanımının da yapılmış olmasına özen gösterilmelidir.

Kampanyaya İşCep veya Maximum Mobil uygulamasında “Kampanyalar” bölümünden erişim sağlayabilirsiniz. Kampanya detaylarında bulunan ‘Katıl ‘ butonuna tıklayarak saniyeler içinde giriş yapabilirsiniz. Ayrıca kampanyanın hangi özellikli kartlarda geçerli olduğu da en çok merak edilenler arasında.

Kampanyaya dâhil olan işlemler: İş Bankasının Maximum, Maximiles ve Privia markalı tüm bireysel kredi kartları, Bankamatik Kartları ve Maxipara Kartlarının tamamı bu kampanyadan yararlanabilecek. Sizinde bu bahsedilen kartlardan birine sahip olmanız durumunda akaryakıt alımında kampanya ya dahil olabilirsiniz.

ÖDÜLLER NASIL KULLANILABİLECEK?

Akaryakıt kampanyasından Kazanılan MaxiPuanlar yalnızca Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında görüntülenebileceği gibi sadece yakıt alımında kullanılabileceği ifade edildi. Kazanılan ödül puanlar ise 4 Nisan 2023 tarihinde kampanyaya katılınan karta yüklenecek. Kazanılan maksi puanlar ise 31 Mayıs 2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar kullanılacaktır.