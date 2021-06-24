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  3. 26-27 Haziran 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sonuç ekranı: YKS sonucu nasıl öğrenilir?

26-27 Haziran 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sonuç ekranı: YKS sonucu nasıl öğrenilir?

2 milyonu aşkın lise mezununun katılacağı YKS bu hafta sonu uygulanacak. İyi bir üniversiteye yerleşebilmek için uzun süredir sınava hazırlanan adaylar YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite sonucu nasıl öğrenilir? diye araştırmalar yapıyor. Ayrıca YKS ne zaman gibi sorular da merak ediliyor. İşte 2021 YKS hakkında bilgiler.

26-27 Haziran 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sonuç ekranı: YKS sonucu nasıl öğrenilir?

Açılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı olan YKS için vakit geldi çattı. Bu yıl 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınava katılacak adaylar hazırlıklarını neredeyse tamamladı. Adaylar AYT, TYT ve YDT sınavları için incelemeler yapıyor. 2021 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman açıklanacak soruları gündem oldu. İşte tüm merak edilenler. 

2021 YKS NE ZAMAN?

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'te,

YSK'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Test (AYT) 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'te,

YKS'nin üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran 2021 tarihinde 15.45'te uygulanacak.

26-27 Haziran 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sonuç ekranı: YKS sonucu nasıl öğrenilir?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Üniversite sınavının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. 4 Ağustos'ta erişime açılacak olan sonuçların ardından barajı geçen üniversite adayları okul tercihlerini gerçekleştirebilecek.

26-27 Haziran 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sonuç ekranı: YKS sonucu nasıl öğrenilir?

YKS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS adayları sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

ÜNİVERSİTE SONUÇ EKRANI

26-27 Haziran 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sonuç ekranı: YKS sonucu nasıl öğrenilir?

YKS BARAJI KAÇ?

YKS'de adayların TYT barajını geçebilmek için en az 150 puan almaları gerekiyor. 4 yıllık programlara yerleşmek isteyen adayların ise ilgili programın türünde en az 180 puan almış olması gerekiyor.

{TITLE_STRIP}YKS'de devlet puan veriyor mu? YKS'de devlet kaç puan veriyor 2021?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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