26 Ağustos 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Keyifle izleyeceğiniz Çok Güzel Hareketler 2 tekrar bölümüyle Kanal D'de Merak edenler için 26 Ağustos 2021 Perşembe Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Gelinim Mutfakta programı yayınlanıyor. Saatler 15.45'i gösterdiğinde Ece Üner ile Susma ekranlarda oluyor. Akşam ise sizi ve ailenizi kahkahalara boğacak Çok Güzel Hareketler 2 ekranlara gelecek...

Kanal D yayın akışını merak edenler yayınlanacak dizi ve programları haberimizden bulabilir. Güneşin Kızları ile güne başlayan kanal, 13:00 'da Demet Akalın'ın sunumuyla Gelinim Mutfakta programını ekrana veriyor. Akşam ise Çok Güzel Hareketler 2 ekranlara gelecek. 26 Ağustos 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı... 26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Güneşin Kızları 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Kırık Hayatlar 13:00 Gelinim Mutfakta 15:45 Ece Üner ile Susma 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 Kanal Dyayın akışıece ünergelinim mutfakta