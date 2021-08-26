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26 Ağustos 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Keyifle izleyeceğiniz Çok Güzel Hareketler 2 tekrar bölümüyle Kanal D'de

Merak edenler için 26 Ağustos 2021 Perşembe Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Gelinim Mutfakta programı yayınlanıyor. Saatler 15.45'i gösterdiğinde Ece Üner ile Susma ekranlarda oluyor. Akşam ise sizi ve ailenizi kahkahalara boğacak Çok Güzel Hareketler 2 ekranlara gelecek...

26 Ağustos 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Keyifle izleyeceğiniz Çok Güzel Hareketler 2 tekrar bölümüyle Kanal D'de

Kanal D yayın akışını merak edenler yayınlanacak dizi ve programları haberimizden bulabilir. Güneşin Kızları ile güne başlayan kanal,  13:00 'da Demet Akalın'ın sunumuyla Gelinim Mutfakta programını ekrana veriyor. Akşam ise Çok Güzel Hareketler 2 ekranlara gelecek. 26 Ağustos 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Güneşin Kızları

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

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