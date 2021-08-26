26 Ağustos 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Yerli Sinema: Hababam Sınıfı Uyanıyor Show TV'de! Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Yeni Gelin dizisi ve Bu Sabah programıyla başlayan kanal, akşam sevilen komedi filmi Hababam Sınıfı Uyanıyor ekranlarda oluyor. İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...

Yayın akışlarını merak edenler için 26 Ağustos 2021 Perşembe Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. 11:00'da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekrana gelirken, gündüz kuşağında ise Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programı yayınlanıyor. Akşam ise sevilen yerli sinema Hababam Sınıfı Uyanıyor izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor... 26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Yeni Gelin 08:30 Bu Sabah 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme 18:45 SHOW Ana Haber 20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor show tvyayın akışıKuzey YıldızıHababam Sınıfı