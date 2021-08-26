26 Ağustos 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Kazara Aşk yeni bölümüyle Star TV'de! Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün ve Sabahın Sultanı Seda Sayan programları ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi Kazara Aşk izleyici karşısına çıkıyor. İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe Star TV yayın akışı

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Star TV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. Sabah saatlerinde Sabahın Sultanı Seda Sayan ekranlarda olurken 13.00'da Serap Paközle Gerçeğin Peşinde yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise kanalın sevilen dizisi Kazara Aşk izleyiciyle buluşuyor. İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe Star TV yayın akışı... 26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Star Market 18.40 Star Haber 20:00 Kazara Aşk star tvyayın akışıkazara aşk