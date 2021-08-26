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26 Ağustos 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | Fenerbahçe- Helsinki UEFA Avrupa Ligi TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne 8'de Sağlık programıyla başlayan kanalda akşam Fenerbahçe- Helsinki UEFA Avrupa Ligi TV8'de ekrana geliyor. İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe TV8 yayın akışı...

26 Ağustos 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | Fenerbahçe- Helsinki UEFA Avrupa Ligi TV8'de

TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 26 Ağustos 2021 Perşembe TV8 yayın akışına yer verdik. Güne 8'de Sağlık programıyla başlayan kanalda hemen ardından Oynat Bakalım yayınlanıyor. Akşam ise Masterchef Türkiye izleyici karşısına çıkıyor...

25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

14:15 Paylaş Benimle

15.00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

19:00  Fenerbahçe- Helsinki UEFA Avrupa Ligi TV8'de

21:00 Masterchef Türkiye 

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