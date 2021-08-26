26 Ağustos 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | Fenerbahçe- Helsinki UEFA Avrupa Ligi TV8'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne 8'de Sağlık programıyla başlayan kanalda akşam Fenerbahçe- Helsinki UEFA Avrupa Ligi TV8'de ekrana geliyor. İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe TV8 yayın akışı...

TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 26 Ağustos 2021 Perşembe TV8 yayın akışına yer verdik. Güne 8'de Sağlık programıyla başlayan kanalda hemen ardından Oynat Bakalım yayınlanıyor. Akşam ise Masterchef Türkiye izleyici karşısına çıkıyor... 25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI 07:15 8'de Sağlık 08:30 Oynat Bakalım 09:30 Masterchef Türkiye 14:15 Paylaş Benimle 15.00 Paylaş Benimle 17:15 Masterchef Türkiye 19:00 Fenerbahçe- Helsinki UEFA Avrupa Ligi TV8'de 21:00 Masterchef Türkiye tv 8yayın akışıMasterchefpaylaş benimleavrupa ligi