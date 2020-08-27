26 Ağustos gram,çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Vatandaşların yastık altı yatırımlarından olan altın, döviz fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından çokça tercih edilen bir yatırım aracı oldu.Dün 450 TL seviyelerinde güne başlayan gram altın yeni güne 459 TL seviyelerinde başladı. Dalgalanmanın ne kadar süreceği vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bizlerde sizlerin için haberimizin gram altın, çeyrek altın, tam altının fiyatının ne kadar olduğuna yer verdik. Peki 26 Ağustos gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar oldu?

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR 2020?

Alış: 459,69 TL

Satış: 459,80 TL

27 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN NE FİYATI KADAR?

Alış: 746,30 TL

Satış: 756,30 TL

27 AĞUSTOS ALTIN (ONS) NE KADAR?

Alış: 1,943,66 dolar

Satış: 1,944,16 dolar

27 AĞUSTOS 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

Alış: 419,50 TL

Satış: 423,00 TL

27 AĞUSTOS CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Alış: 2 bin 976,30 TL

Satış: 3 bin 014,60 TL

27 AĞUSTOS YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış:1,488,00 TL

Satış:1,515,30 TL

27 AĞUSTOS REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 3 bin 003,47 TL

Satış: 3 bin 047,35 TL

27 AĞUSTOS KULPLU REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 3 bin 010,69 TL

Satış: 3 bin 049,60 TL

27 AĞUSTOS 22 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 415,64 TL

Satış:431,71 TL

27 AĞUSTOS 18 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 198,84 TL

Satış: 230,80 TL

27 AĞUSTOS 14 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 257,28 TL

Satış: 298,63 TL

27 AĞUSTOS KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 NE KADAR?

Alış: 7 bin 361,82 TL

Satış: 7 bin 480,32 TL

27 AĞUSTOS KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ NE KADAR?

Alış: 14 bin 895,64 TL

Satış:15 bin 187,89 TL

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

ALTIN NEDİR?

Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.

Altın Birincil yataklar ve ikincil yataklar olarak ikiye ayrılır. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kilogramlık kütleler oluşturabilir

ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?

Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için minerallere, mekanik ya da kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme ya da yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır. Metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minerallerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır ve yabancı metaller çamur içinde toplaşır.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Altının parıldaması, az bulunur olması, işlenmesinin nispeten kolay olması onu çekici bir metal haline getirmektedir. Bu sebeple altın tarih boyunca mücevherat olarak kullanılmıştır. Altın dozajı gramlarla da olsa; yiyecek ve içecek için altın kullanımı, yatırım aracı olarak altın kullanımı, ilaç olarak altın kullanım ve endüstriyel alanda altın kullanımı gibi birçok alanda kullanımı bulunmaktadır.