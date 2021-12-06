26 Aralık 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
26 Aralık 2021 Pazar günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 26 Aralık 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 26 Aralık 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
26 ARALIK 2021 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
26 Aralık 2021 Pazar oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
11:15
Bağcılar Bld. - Şanlıurfa Engelliler
Ampute Futbol Süper Ligi
TRT SPOR, TRT Yıldız
11:45
Macarthur Bulls - Sydney FC
Avustralya A Ligi
Bein Sport 4, Bilyoner TV
11:45
Melbourne Victory - Western United
Avustralya A Ligi
Bein Sport 2, Bilyoner TV
12:00
Fenerbahçe - Y.Malatyaspor
TFF Elit U19 Ligi
Fenerbahçe TV
12:00
Ankaragücü - Keçiörengücü
U19 TFF 1. Lig
13:00
Sakaryaspor - Sivas Bld.
TFF 2. Lig
Yayın yok
13:00
Afjet Afyonspor - Çorum FK
TFF 2. Lig
Yayın yok
13:00
Nazilli Bld. - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig
Yayın yok
13:00
İnegölspor - Somaspor
TFF 2. Lig
Yayın yok
13:00
Diyarbekirspor - Sarıyer
TFF 2. Lig
TRT Kurdi
13:00
Pendikspor - Amedspor
TFF 2. Lig
YouTube
13:00
Ispartaspor - Kömürspor
TFF 2. Lig
YouTube
13:00
52 Orduspor - Beyoğlu Yeni Çarşı
TFF 3. Lig
Altaş TV
13:00
Elazığ Karakoçan - 68 Aksaray Bld.
TFF 3. Lig
Kanal 23
13:30
Ç.Rizespor - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports HD 1
13:30
Ümraniyespor - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig
TRT SPOR, Bein Max 1
14:30
Parma - Crotone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Fenerbahçe - Bursaspor
TFF Elit U17 Ligi
FB TV
15:30
Liverpool - Leeds United
İngiltere Premier Lig Ertelendi
15:30
Wolverhampton - Watford
İngiltere Premier Lig Ertelendi
15:30
St.Johnstone - Celtic
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus, Bilyoner TV
15:30
Cercle Brugge - Club Brugge
Belçika Pro League
Bilyoner TV
16:00
Alanyaspor - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Göztepe - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Samsunspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT SPOR, Bein Max 1
16:00
Dubai - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
16:00
Al Ittihad - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
Cittadella - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Cremonese - Como
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Vicenza - Alessandria
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Monza - Perugia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Pordenone - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Reggina - Brescia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Spal - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:00
Burnley - Everton
İngiltere Premier Lig Ertelendi
18:00
Manchester City - Leicester City
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
18:00
Norwich City - Arsenal
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
18:00
Tottenham - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
A SPOR, S Sport Plus
18:00
West Ham - Southampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
18:00
Ayr - Raith
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Dunfermline - Arbroath
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Hamilton - Kilmarnock
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Inverness - Partick
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Morton - Queen of South
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Aberdeen - Dundee FC
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Dundee United - Hibernian
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Hearts - Ross Country
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Motherwell - Livingston
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Glasgow Rangers - St.Mirren
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Kortrijk - Antwerp
Belçika Pro League
Bilyoner TV
18:00
Standard Liege - Zulte Waregem
Belçika Pro League
Bilyoner TV
18:00
Hull City - Blackburn Rovers
İngiltere Championship
Bilyoner TV
18:00
Luton Town - Bristol City
İngiltere Championship
Bilyoner TV
18:30
Al Sharjah - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:00
Fenerbahçe - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports HD 1
19:00
Ankaragücü - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT SPOR, Bein Max 1
19:00
Eyüpspor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT TÜRK, Bein Max 2
20:00
Ternana - Ascoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Aston Villa - Chelsea
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Spot Plus
20:30
St.Gilloise - KAA Gent
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
22:30
Pisa - Frosinone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
23:00
Brighton - Brentford
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Spot Plus
23:00
Oostende - Genk
Belçika Pro League
Bilyoner TV