Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 26 Aralık 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

26 ARALIK 2021 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

26 Aralık 2021 Pazar oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:15

Bağcılar Bld. - Şanlıurfa Engelliler

Ampute Futbol Süper Ligi

TRT SPOR, TRT Yıldız

11:45

Macarthur Bulls - Sydney FC

Avustralya A Ligi

Bein Sport 4, Bilyoner TV

11:45

Melbourne Victory - Western United

Avustralya A Ligi

Bein Sport 2, Bilyoner TV

12:00

Fenerbahçe - Y.Malatyaspor

TFF Elit U19 Ligi

Fenerbahçe TV

12:00

Ankaragücü - Keçiörengücü

U19 TFF 1. Lig

YouTube

13:00

Sakaryaspor - Sivas Bld.

TFF 2. Lig

Yayın yok

13:00

Afjet Afyonspor - Çorum FK

TFF 2. Lig

Yayın yok

13:00

Nazilli Bld. - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig

Yayın yok

13:00

İnegölspor - Somaspor

TFF 2. Lig

Yayın yok

13:00

Diyarbekirspor - Sarıyer

TFF 2. Lig

TRT Kurdi

13:00

Pendikspor - Amedspor

TFF 2. Lig

YouTube

13:00

Ispartaspor - Kömürspor

TFF 2. Lig

YouTube

13:00

52 Orduspor - Beyoğlu Yeni Çarşı

TFF 3. Lig

Altaş TV

13:00

Elazığ Karakoçan - 68 Aksaray Bld.

TFF 3. Lig

Kanal 23

13:30

Ç.Rizespor - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports HD 1

13:30

Ümraniyespor - Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig

TRT SPOR, Bein Max 1

14:30

Parma - Crotone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Fenerbahçe - Bursaspor

TFF Elit U17 Ligi

FB TV

15:30

Liverpool - Leeds United

İngiltere Premier Lig Ertelendi

15:30

Wolverhampton - Watford

İngiltere Premier Lig Ertelendi

15:30

St.Johnstone - Celtic

İskoçya Premier Lig

S Sport Plus, Bilyoner TV

15:30

Cercle Brugge - Club Brugge

Belçika Pro League

Bilyoner TV

16:00

Alanyaspor - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Göztepe - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Samsunspor - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT SPOR, Bein Max 1

16:00

Dubai - Al Dhafra

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

16:00

Al Ittihad - Al Wahda

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00

Cittadella - Cosenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

17:00

Cremonese - Como

İtalya Serie B

Bilyoner TV

17:00

Vicenza - Alessandria

İtalya Serie B

Bilyoner TV

17:00

Monza - Perugia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

17:00

Pordenone - Lecce

İtalya Serie B

Bilyoner TV

17:00

Reggina - Brescia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

17:00

Spal - Benevento

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:00

Burnley - Everton

İngiltere Premier Lig Ertelendi

18:00

Manchester City - Leicester City

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

18:00

Norwich City - Arsenal

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

18:00

Tottenham - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

A SPOR, S Sport Plus

18:00

West Ham - Southampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

18:00

Ayr - Raith

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Dunfermline - Arbroath

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Hamilton - Kilmarnock

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Inverness - Partick

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Morton - Queen of South

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Aberdeen - Dundee FC

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Dundee United - Hibernian

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Hearts - Ross Country

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Motherwell - Livingston

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Glasgow Rangers - St.Mirren

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Kortrijk - Antwerp

Belçika Pro League

Bilyoner TV

18:00

Standard Liege - Zulte Waregem

Belçika Pro League

Bilyoner TV

18:00

Hull City - Blackburn Rovers

İngiltere Championship

Bilyoner TV

18:00

Luton Town - Bristol City

İngiltere Championship

Bilyoner TV

18:30

Al Sharjah - Bani Yas

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



19:00

Fenerbahçe - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports HD 1

19:00

Ankaragücü - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT SPOR, Bein Max 1

19:00

Eyüpspor - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT TÜRK, Bein Max 2

20:00

Ternana - Ascoli

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Aston Villa - Chelsea

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Spot Plus

20:30

St.Gilloise - KAA Gent

Belçika Pro League

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:30

Pisa - Frosinone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

23:00

Brighton - Brentford

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Spot Plus

23:00

Oostende - Genk

Belçika Pro League

Bilyoner TV