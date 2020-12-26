26 Aralık Cumartesi Mamak su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde sular gidecek?

Ankara'nın Mamak ilöesinde hafta sonu su kesintisi yaşanacağı bilgisi, kentin Kanalizasyon ve Sular İdaresi olan ASKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Bunun üzerine Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından arama motorlarında Sular ne zaman gelecek? | Mamak'ta hangi mahallelerde sular gidecek? soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

26 ARALIK CUMARTESİ MAMAK SU KESİNTİSİ | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ'nin resmi web sitesinde yer alan duyuruya göre, Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde yapılacak olan içme suyu işetim hattı bağlantı çalışması nedeniyle, ilçede hafta sonu planlı su kesintisi yaşanacağı bilgisi paylaşıldı. Bu çalışma kapsamında 26 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 22.00'de yaşanacak olan kesinti, 27 Aralık Pazar günü saat 08.00'e dek sürecek.

27 Aralık Pazar su kesintisi | | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

MAMAK HANGİ MAHALLELERDE SULAR GİDECEK?

Balkiraz Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle gerçekleşecek olan 10 saatlik su kesintisinden Balkiraz Mahallesi ve Saimekadın Mahallesi etkilenecek.