26 Aralık Gelinim Mutfakta gün birincisi |Gelinim Mutfakta 26 Aralık puanları

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Emine ve gelini Pelin mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Gelinim Mutfakta Gözleme tarifi | Naneli ayran ve gözleme nasıl yapılır?

Yasemin Kaynana:

Pelin Gelin: puan ( kendi gelini)

Aydan Gelin: puan

Elif Gelin: puan

Goncanur Gelin: puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: puan ( kendi gelini)

Pelin Gelin: puan

Aydan gelin: puan

Goncanur Gelin: puan

Hülya kaynana:

Aydan Gelin: Puan (kendi gelini)

Goncanur gelin: puan

Elif Gelin: puan

Pelin Gelin: puan

Emine Kaynana:

Goncanur gelin: (kendi gelini)

Aydan gelin: puan

Elif gelin: puan

Pelin gelin: puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "...." oldu Günün en düşük puanını ise "...."aldı