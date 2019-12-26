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26 Aralık Gelinim Mutfakta gün birincisi |Gelinim Mutfakta 26 Aralık puanları

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 26 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

26 Aralık Gelinim Mutfakta gün birincisi |Gelinim Mutfakta 26 Aralık puanları

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Emine ve gelini Pelin mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 26 Aralık canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Gelinim Mutfakta Gözleme tarifi | Naneli ayran ve gözleme nasıl yapılır?Gelinim Mutfakta Gözleme tarifi | Naneli ayran ve gözleme nasıl yapılır?

Yasemin Kaynana:

Pelin Gelin:  puan (kendi gelini)

Aydan Gelin:  puan

Elif Gelin:  puan                                          

Goncanur Gelin:  puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin:  puan (kendi gelini)

Pelin Gelin:  puan

Aydan gelin: puan

Goncanur Gelin:  puan

Hülya kaynana:

Aydan Gelin:  Puan (kendi gelini)

Goncanur gelin:  puan

Elif Gelin: puan                                                                     

Pelin Gelin: puan

Emine Kaynana:

Goncanur gelin: (kendi gelini)

Aydan gelin:  puan

Elif gelin:  puan 

Pelin gelin:  puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "...." oldu Günün en düşük puanını ise "...."aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "..." oldu***




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