26 Aralık Gelinim Mutfakta gün birincisi |Gelinim Mutfakta 26 Aralık puanları
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 26 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Emine ve gelini Pelin mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
Kanal D Gelinim Mutfakta 26 Aralık canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
Gelinim Mutfakta Gözleme tarifi | Naneli ayran ve gözleme nasıl yapılır?
Yasemin Kaynana:
Pelin Gelin: puan (kendi gelini)
Aydan Gelin: puan
Elif Gelin: puan
Goncanur Gelin: puan
Çiğdem Kaynana:
Elif Gelin: puan (kendi gelini)
Pelin Gelin: puan
Aydan gelin: puan
Goncanur Gelin: puan
Hülya kaynana:
Aydan Gelin: Puan (kendi gelini)
Goncanur gelin: puan
Elif Gelin: puan
Pelin Gelin: puan
Emine Kaynana:
Goncanur gelin: (kendi gelini)
Aydan gelin: puan
Elif gelin: puan
Pelin gelin: puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "...." oldu Günün en düşük puanını ise "...."aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise "..." oldu***
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