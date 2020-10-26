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26 Ekim 2020 Resmi Gazete kararları | Bugün Resmi Gazete'de neler var?

26 Ekim 2020 tarihli ve 31286 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var? Yargı İlânları, Artırma, Eksiltme ve İhale İlânlarının yer aldığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

26 Ekim 2020 Resmi Gazete kararları | Bugün Resmi Gazete'de neler var?

26 Ekim 2020 tarihli ve 31286 sayılı Resmi Gazete'nin yayımlanmasıyla bugünkü Resmi Gazete kararlarının detayları da belli oldu. Toplam 5 üniversitenin yönetmeliklerinde çeşitli değişiklikler yapıldı. 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Detaylar için tıklayınız

Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Matematik ve Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Detaylar için tıklayınız

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Detaylar için tıklayınız

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detaylar için tıklayınız

Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Detaylar için tıklayınız

26 Ekim 2020 Resmi Gazete kararları | Bugün Resmi Gazete'de neler var?

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları Detaylar için tıklayınız

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları Detaylar için tıklayınız

c - Çeşitli İlânlar Detaylar için tıklayınız

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Detaylar için tıklayınız

26 Ekim 2020 Resmi Gazete kararları | Bugün Resmi Gazete'de neler var?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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