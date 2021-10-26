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  3. 26 Ekim 2021 günün spor manşetleri | Dev derbide kazanan Beşiktaş!

26 Ekim 2021 günün spor manşetleri | Dev derbide kazanan Beşiktaş!

Süper Lig'de 10. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. İşte 26 Ekim 2021 günün spor manşetleri...

26 Ekim 2021 günün spor manşetleri | Dev derbide kazanan Beşiktaş! 1138