Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 26 Ekim 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

26 EKİM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

26 Ekim 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

00:30

Guairena - Cerro Porteno

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV



02:00

Atletico GO - Gremio

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



03:00

Curico Unido - Calera

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



03:30

Palmeiras - Sport Recife

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



13:00

Ankaragücü - Somaspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor



15:30

Altay - Derince Bld.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor



17:00

Cobresal - O'Higgins

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



18:00

Samsunspor - 1922 Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor



19:00

Sırbistan - Türkiye

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

Yayın Yok



19:30

Spezia - Genoa

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV



19:30

Venezia - Salernitana

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



19:30

Babelsberg - Leipzig

Almanya Kupası DFB Pokal

Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV



19:30

Hoffenheim - Holstein Kiel

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



19:30

1860 Münih - Schalke 04

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



19:30

Münster - Hertha Berlin

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



20:00

Alaves - Elche

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



20:00

Helsingborg - Gais

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Trelleborgs - Eskilstuna United

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:45

Adanaspor - Adıyamanspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor



21:00

B.Dortmund - Ingolstadt

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



21:00

Santa Clara - Porto

Portekiz Lig Kupası

Bilyoner TV



21:45

Milan - Torino

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV



21:45

Arsenal - Leeds United

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports Max 1



21:45

Chelsea - Southampton

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports Max 2



21:45

QPR - Sunderland

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports beIN Connect



21:45

Mainz - Arminia Bielefeld

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



21:45

Nürnberg - Hamburg

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



21:45

Osnabruck - Freiburg

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



22:00

Espanyol - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV



22:30

Villarreal - Cadiz

İspanya La Liga

Spor SmartSmart Spor HD, Bilyoner TV



23:15

Sporting - Famalicao

Portekiz Lig Kupası

Bilyoner TV