TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 26 Ekim 2021 Salı günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

26 EKİM 2021 SALI TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Salı gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 26 Ekim 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

26 EKİM 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:55 Tek Yürek

09.00Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:30 Masumlar Apartmanı

13.00 Bizim Köyün Kızları

15.30 Dünya Hali

16.45 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)

26 EKİM 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI

07:30 Hayat Sanat

08:00 Murat Boncuk'la Atölye

08.30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 İzler Suretler

09:50 Berceste

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat

12:30 Muhayyelat

13:00 Düşüncenin Seyir Defteri

14:00 Arşivden Konserler

14:30 Yeryüzleri

14:45 Müzelerin Yıldızları

15:00 Geri Dönüşen Sanat

15:20 Geleneksel Evler

15:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

16:00 Geziyorum

16:30 Kelimeler ve Şeyler

17:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Anjelika Akbar İle Sesler

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Tarihin Ruhu

20:00 Eşik

20:30 Randevu

20:50 Renkler

21:00 Tarih Söyleşileri

22:00 Yabancı Sinema: Fırtınadan Sonra (After the Storm)

26 EKİM 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20.00 Evlilik Hakkında Her Şey

26 EKİM 2021 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

07.15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Evim Şahane

12:15 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çember: Gün Doğmadan

26 EKİM 2021 SALI TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

26 EKİM 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Başka Güzel

08.30 Bu Sabah

11.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

26 EKİM 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultan Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Ada Masalı (Yeni Bölüm)

26 EKİM 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz