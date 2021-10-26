26 Ekim 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sevilen diziler ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 26 Ekim 2021 Salı televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 26 Ekim 2021 Salı günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
26 EKİM 2021 SALI TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Salı gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 26 Ekim 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
26 EKİM 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:55 Tek Yürek
09.00Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:30 Masumlar Apartmanı
13.00 Bizim Köyün Kızları
15.30 Dünya Hali
16.45 Seksenler
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)
26 EKİM 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI
07:30 Hayat Sanat
08:00 Murat Boncuk'la Atölye
08.30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 İzler Suretler
09:50 Berceste
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat
12:30 Muhayyelat
13:00 Düşüncenin Seyir Defteri
14:00 Arşivden Konserler
14:30 Yeryüzleri
14:45 Müzelerin Yıldızları
15:00 Geri Dönüşen Sanat
15:20 Geleneksel Evler
15:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
16:00 Geziyorum
16:30 Kelimeler ve Şeyler
17:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Anjelika Akbar İle Sesler
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30 Tarihin Ruhu
20:00 Eşik
20:30 Randevu
20:50 Renkler
21:00 Tarih Söyleşileri
22:00 Yabancı Sinema: Fırtınadan Sonra (After the Storm)
26 EKİM 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20.00 Evlilik Hakkında Her Şey
26 EKİM 2021 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
07.15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Evim Şahane
12:15 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çember: Gün Doğmadan
26 EKİM 2021 SALI TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
26 EKİM 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Başka Güzel
08.30 Bu Sabah
11.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Bir Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
26 EKİM 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultan Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Ada Masalı (Yeni Bölüm)
26 EKİM 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz