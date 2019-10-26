26 Ekim bugün hangi diziler var? | 26 Ekim Cumartesi yayın akışı

26 Ekim Cumartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Ekim Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

26 EKİM BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 26 Ekim Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

26 Ekim Cumartesi ATV Yayın Akışı

07:30 ATV'DE HAFTA SONU

10:00 CANEVİM

13:05 DÜŞLER BAHÇESİ

15:30 KİMSE BİLMEZ

19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

26 Ekim Cumartesi KANAL D Yayın Akışı

07:00 ÇOCUKLAR DUYMASIN

09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ

13:00 AFİLİ AŞK

16:00 ÇARKIFELEK

19:00 KANAL D HABER HAFTA SONU

20:00 Recep İvedik

22.30 Recep İvedik

00.15 D'ARTAGNAN'IN KILICI

26 Ekim Cumartesi STAR TV Yayın Akışı

07:00 YÜKSEK SOSYETE

08:00 HAYALET DAYI

09:45 NİNJA KAPLUMBAĞALAR

09:45 KAPANMADAN KAZAN

12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA

13:00 EN GÜZEL BÖLÜM

13:00 KARDEŞ ÇOCUKLARI

15:45 KUZGUN

18:45 STAR HABER

20:00 BENİM TATLI YALANIM

00:15 SEVGİLİ GEÇMİŞ

26 Ekim Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı

06:15 DEMET AKBAĞ İLE ÇOK ARAMIZDA

08:15 HAYAT GÜZELDİR

10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ

13:00 GEL HEMŞERİM

16:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

17:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

18:45 HAFTA SONU ANA HABER

20:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

23:15 KOLPAÇİNO BOMBA

26 Ekim Cumartesi FOX TV Yayın Akışı

08:30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11:15 THE TASTE TÜRKİYE

13:00 HER YERDE SEN

16:30 YASAK ELMA

19:00 FOX ANA HABER HAFTA SONU

20:00 HER YERDE SEN

00:15 THE TASTE TÜRKİYE

26 Ekim Cumartesi TV8 Yayın Akışı

08:30 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR

10:00 MASTERCHEF TÜRKİYE

13:30 SEDA SAYAN'LA YEMEKTEYİZ

15:45 8X8

18:00 KOLONYA CUMHURİYETİ

20.15 O SES TÜRKİYE

23.15 KİCK BOX

26 Ekim Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı

06:00 ÖMÜR DEDİĞİN

06:30 6 MANTI

08:00 EGE'NİN HAMSİSİ

11:00 TOZKOPARAN

13:30 SEKSENLER

16:40 3'TE 3 BİR ZAMANLAR

19:00 ANA HABER

20:00 Kalk Gidelim

00.15 AİLELER ÇALIŞIYOR