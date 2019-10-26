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26 Ekim Cumartesi hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 Ekim hava durumu raporuna göre 27 ilde yağış beklendiğini duyurdu. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sakarya, Karabük, Amasya, Tokat ve Erzincan çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

26 Ekim 2019 Cumartesi 09:07

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