26 Eylül 2 Ekim A101 aktüel ürünler! A101 yeni hafta kataloğunda indirimli neler var?

A101 26 Eylül 2 Ekim aktüel kataloğunda haftanın indirimleri yoğun ilgi görüyor. A101'de bu hafta Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 24,95 TL, Pril Bulaşık Deterjanı 11,75 TL, Mendiva Islak Havlu, 4,95 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. İşte A101 yeni hafta kataloğunda indirimli neler var? sorusuna ilişkin yanıtlar...

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR? A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 mağazaları hafta içi ve hafta sonu her gün sabah 09:00'da açılmakta olup açılmaktadır.

A101 Marketlerinin çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet verir. A101 alışveriş marketlerinin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

A101 BAYRAMLARDA VE ÖZEL GÜNLERDE AÇIK MI?

A101 mağazaları Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günü kapalıdır ve hizmet vermemektedir. Özel günler ve bayramlardaki çalışma saatlerini mağaza üzerinden takip etmek gerekmektedir.

A101 AKTÜEL 26 EYLÜL 2 EKİM 2020