26 Eylül 2022 Pazartesi hava durumu: Yazdan kalma bir gün sizi bekliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı günlük hava tahmin raporuna göre bugün tüm yurtta sıcaklık artışları etkili olacak.

Rukiye Karapunar
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26 Eylül 2022 Pazartesi hava durumu: Yazdan kalma bir gün sizi bekliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

26 Eylül 2022 Pazartesi hava durumu: Yazdan kalma bir gün sizi bekliyor!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

26 Eylül 2022 Pazartesi hava durumu: Yazdan kalma bir gün sizi bekliyor!

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

26 Eylül 2022 Pazartesi hava durumu: Yazdan kalma bir gün sizi bekliyor!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

26 Eylül 2022 Pazartesi hava durumu: Yazdan kalma bir gün sizi bekliyor!

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