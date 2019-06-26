26 Haziran 2019 Tarihli ve 30813 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

KANUN



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

ATAMA KARARLARI

KURUL KARARLARI

İLÂN BÖLÜMÜ