26 Haziran 2020 Cuma Hutbesi nedir? Diyanet'te Cuma Hutbesi'nin konusu nedir?
Cuma hutbesi'nin bu haftaki konusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Diyanet'in yayımladığı bu haftaki cuma hutbesi konusu;''Yuvalarımız Kuran ile Aydınlansın'' oldu. İşte 26 Haziran 2020 Cuma hutbesi...
Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu müslümanlar tarafından merakla bekleniyor. Peki Dinayet İşleri Başkanlığı Cuma Hutbesini açıkladı mı? Cuma Hutbesinin 26 Haziran konusu belli oldu mu?
CUMA HUTBESİ 26 HAZİRAN TARİHLİ KONUSU NEDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesini hazırlayarak camilere gönderiyor. Ayrıca müslümanlar Başkanlığın resmi internet sayfasına girerek cuma hutbesine erişebiliyor. ''Yuvalarımız Kuran ile Aydınlansın'' konulu 25 Haziran Cuma hutbesi ise şöyle:
YUVALARIMIZ KUR’AN İLE AYDINLANSIN
Muhterem Müslümanlar!
Tertemiz bir fıtratla gözlerini dünyaya
açan yavrularımız, Yüce Rabbimizin bizlere
nadide birer emanetidir. Hayatımızdaki en
sevimli nimet, yuvamızdaki en değerli ziynettir.
Ömrümüzün bereketi, yüreğimizin neşesidir.
Çocuklarımız bizim istikbalimizdir. Onları
iyi bir insan, güzel bir Müslüman olarak
yetiştirmek, helal ile besleyip hakikati
öğretmek bizim temel sorumluluğumuzdur.
Minik kalplerine Allah ve Peygamber sevgisini
aşılamak, körpe zihinlerini faydalı ilim ve güzel
ahlakla geliştirmek bizim öncelikli
görevimizdir. Nitekim Peygamber Efendimiz
(s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır:
“Hiçbir baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha
kıymetli bir miras bırakmamıştır.”1
Kıymetli Müminler!
Çocuklarımız bir eğitim-öğretim dönemini
daha tamamladı. Her yıl yaz mevsiminde
camilerimiz birer eğitim yuvasına dönüşür,
çocuk sesleriyle şenlenirdi. Bu yıl ise Yaz
Kur’an Kurslarını evlerimizde misafir edeceğiz.
Önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren Yaz
Kur’an Kurslarımız Diyanet Televizyonunda
başlayacak. Başkanlığımızın internet sitesinden
çocuklarımızın kaydını yapabilir ve ilçe
müftülüklerinden kitaplarını temin
edebilirsiniz.
Değerli Müslümanlar!
Yaz Kur’an Kurslarıyla çocuklarımız
Rabbimizi daha iyi tanıyacak, yüce kitabımız
Kur’an-ı Kerim’i okuyacak ve onun anlam
dünyasıyla buluşacaklar. İman ve ibadet
esaslarını, Peygamberimizin örnek hayatını
öğrenecekler. Vatanımıza, milletimize ve bütün
insanlığa faydalı bir kul olmanın önemini kavrayacaklar.
Aziz Müminler!
Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle
buyurur: “Elif. Lâm. Râ. Bu Kur’an,
insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman
için sana indirdiğimiz bir kitaptır...”2
O halde kalbimize inşirah, her işimize
bereket katan Kur’an’la ömrümüzü imar
edelim. Yavrularımızın körpe dimağlarına ve
tertemiz fıtratlarına imanı, İslam’ı ve güzel
ahlakı nakşetmek için seferber olalım. Onları
Kur’an’ın aydınlığından ve sahih dini bilginin
rehberliğinden mahrum bırakmayalım.
Hutbemin sonunda, üniversite sınavına
girecek genç kardeşlerimize Rabbimden zihin
açıklığı ve başarılar niyaz ediyorum
HUTBE NEDİR?
Cuma ve bayram namazları başta olmak üzere bazı ibadet ve merasimlerin icrası esnasında topluluğa hitaben yapılan konuşma.Sözlükte "bir topluluk karşısında yapılan etkileyici konuşma" anlamına gelen hutbe, dinî literatürde başta cuma ve bayram namazları olmak üzere belirli ibadetlerin icrası esnasında irat edilen, genelde vaaz ve nasihati içeren konuşmayı ifade eder. Konuşmayı yapan kimseye de hatip (hatîb) denir. Câhiliye devri Arap toplumunda çok yaygın olan bu konuşma sanatı, İslâm döneminde de bir yandan sosyal hayatın bir parçası ve edebî sanatların bir türü olarak devam etmiş (bk. Hitabet) öte yandan dinî bir muhteva kazanarak bazı ibadetlerin şekil şartı veya tamamlayıcı unsuru olmuştur.
Hutbe kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de geçmemekle birlikte hem sözlük hem terim anlamıyla birçok hadiste yer almış, Hz. Peygamber'in hutbelerinden çeşitli örnekler zamanımıza ulaşmıştır. Fıkıh âlimleri, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah'ı zikretmeye koşun (Cum'a 62/9) mealindeki âyette geçen "Allah'ı zikir"den maksadın hutbe olduğunu belirtip Resûl-i Ekrem'in hutbesiz cuma namazı kıldırmamasını ve, "Namazı benim nasıl kıldığımı görüyorsanız öyle kılın emrini dikkate alarak cuma hutbesinin farz olduğu konusunda ittifak etmişlerdir.
HUTBENİN SAHİH OLMASININ ŞARTLARI
1. Hutbenin vakit içinde okunması,
2. Namazdan önce okunması,
3. Hutbe niyetiyle okunması,
4. Cemaat huzurunda okunması,
5. Hutbeyle namaz arasında birşeyle meşgul olunmaması.
6. Cuma namazını hutbeyi okuyan hatibin kıldırması evlâdır, daha iyidir.
HUTBENİN SÜNNETLERİ
1. Ezanı dinlemek,
2. Hatibin huzurunda ezan okunması,
3. Hutbeyi ikiye ayırmak,
4. Her iki hutbeye de Allah'a hamd ü senayla başlamak,
5. Müslümanlara va'z u nasihatta bulunmak,
6. İkinci hutbede duâ etmek,
7. Şehâdet cümlesinin iki kısmını da okumak,
8. Hutbeyi uzatmamak,
9. Hutbeyi kolay işitilecek bir sesle okumak,
10. İki hutbe arasında oturmak,
11. Siyah giyinmek.
12. Hanefî mezhebinde sünnet olan bâzı maddeler Şafiî mezhebinde farzdır.
13. O bakımdan sünnetlere riâyet edilirse, her iki mezhebin görüşleri yerine getirilmiş olur.
2020 en yeni, en anlamlı cuma mesajları
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