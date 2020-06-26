26 Haziran 2020 Cuma Hutbesi nedir? Diyanet'te Cuma Hutbesi'nin konusu nedir?

​Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu müslümanlar tarafından merakla bekleniyor. Peki Dinayet İşleri Başkanlığı Cuma Hutbesini açıkladı mı? Cuma Hutbesinin 26 Haziran konusu belli oldu mu?

CUMA HUTBESİ 26 HAZİRAN TARİHLİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesini hazırlayarak camilere gönderiyor. Ayrıca müslümanlar Başkanlığın resmi internet sayfasına girerek cuma hutbesine erişebiliyor. ''Yuvalarımız Kuran ile Aydınlansın'' konulu 25 Haziran Cuma hutbesi ise şöyle:

YUVALARIMIZ KUR’AN İLE AYDINLANSIN

Muhterem Müslümanlar!

Tertemiz bir fıtratla gözlerini dünyaya

açan yavrularımız, Yüce Rabbimizin bizlere

nadide birer emanetidir. Hayatımızdaki en

sevimli nimet, yuvamızdaki en değerli ziynettir.

Ömrümüzün bereketi, yüreğimizin neşesidir.

Çocuklarımız bizim istikbalimizdir. Onları

iyi bir insan, güzel bir Müslüman olarak

yetiştirmek, helal ile besleyip hakikati

öğretmek bizim temel sorumluluğumuzdur.

Minik kalplerine Allah ve Peygamber sevgisini

aşılamak, körpe zihinlerini faydalı ilim ve güzel

ahlakla geliştirmek bizim öncelikli

görevimizdir. Nitekim Peygamber Efendimiz

(s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır:

“Hiçbir baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha

kıymetli bir miras bırakmamıştır.”1

Kıymetli Müminler!

Çocuklarımız bir eğitim-öğretim dönemini

daha tamamladı. Her yıl yaz mevsiminde

camilerimiz birer eğitim yuvasına dönüşür,

çocuk sesleriyle şenlenirdi. Bu yıl ise Yaz

Kur’an Kurslarını evlerimizde misafir edeceğiz.

Önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren Yaz

Kur’an Kurslarımız Diyanet Televizyonunda

başlayacak. Başkanlığımızın internet sitesinden

çocuklarımızın kaydını yapabilir ve ilçe

müftülüklerinden kitaplarını temin

edebilirsiniz.

Değerli Müslümanlar!

Yaz Kur’an Kurslarıyla çocuklarımız

Rabbimizi daha iyi tanıyacak, yüce kitabımız

Kur’an-ı Kerim’i okuyacak ve onun anlam

dünyasıyla buluşacaklar. İman ve ibadet

esaslarını, Peygamberimizin örnek hayatını

öğrenecekler. Vatanımıza, milletimize ve bütün

insanlığa faydalı bir kul olmanın önemini kavrayacaklar.

Aziz Müminler!

Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle

buyurur: “Elif. Lâm. Râ. Bu Kur’an,

insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman

için sana indirdiğimiz bir kitaptır...”2

O halde kalbimize inşirah, her işimize

bereket katan Kur’an’la ömrümüzü imar

edelim. Yavrularımızın körpe dimağlarına ve

tertemiz fıtratlarına imanı, İslam’ı ve güzel

ahlakı nakşetmek için seferber olalım. Onları

Kur’an’ın aydınlığından ve sahih dini bilginin

rehberliğinden mahrum bırakmayalım.

Hutbemin sonunda, üniversite sınavına

girecek genç kardeşlerimize Rabbimden zihin

açıklığı ve başarılar niyaz ediyorum

HUTBE NEDİR?

Cuma ve bayram namazları başta olmak üzere bazı ibadet ve merasimlerin icrası esnasında topluluğa hitaben yapılan konuşma.Sözlükte "bir topluluk karşısında yapı­lan etkileyici konuşma" anlamına gelen hutbe, dinî literatürde başta cuma ve bayram namazları olmak üzere belirli iba­detlerin icrası esnasında irat edilen, ge­nelde vaaz ve nasihati içeren konuşmayı ifade eder. Konuşmayı yapan kimseye de hatip (hatîb) denir. Câhiliye devri Arap toplumunda çok yaygın olan bu konuşma sanatı, İslâm döneminde de bir yandan sosyal hayatın bir parçası ve edebî sanat­ların bir türü olarak devam etmiş (bk. Hitabet) öte yandan dinî bir muhteva ka­zanarak bazı ibadetlerin şekil şartı veya tamamlayıcı unsuru olmuştur.

Hutbe kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de geç­memekle birlikte hem sözlük hem terim anlamıyla birçok hadiste yer almış, Hz. Peygamber'in hutbelerinden çeşitli ör­nekler zamanımıza ulaşmıştır. Fıkıh âlim­leri, "Ey iman edenler! Cuma günü na­maz için ezan okunduğu zaman Allah'ı zikretmeye koşun (Cum'a 62/9) me­alindeki âyette geçen "Allah'ı zikir"den maksadın hutbe olduğunu belirtip Resûl-i Ekrem'in hutbesiz cuma namazı kıl­dırmamasını ve, "Namazı benim nasıl kıldığımı görüyorsanız öyle kılın emrini dikkate alarak cuma hutbesinin farz olduğu konusunda ittifak etmişlerdir.

HUTBENİN SAHİH OLMASININ ŞARTLARI

1. Hutbenin vakit içinde okunması,

2. Namazdan önce okunması,

3. Hutbe niyetiyle okunması,

4. Cemaat huzurunda okunması,

5. Hutbeyle namaz arasında birşeyle meşgul olunmaması.

6. Cuma namazını hutbeyi okuyan hatibin kıldırması evlâdır, daha iyidir.

HUTBENİN SÜNNETLERİ

1. Ezanı dinlemek,

2. Hatibin huzurunda ezan okunması,

3. Hutbeyi ikiye ayırmak,

4. Her iki hutbeye de Allah'a hamd ü senayla başlamak,

5. Müslümanlara va'z u nasihatta bulunmak,

6. İkinci hutbede duâ etmek,

7. Şehâdet cümlesinin iki kısmını da okumak,

8. Hutbeyi uzatmamak,

9. Hutbeyi kolay işitilecek bir sesle okumak,

10. İki hutbe arasında oturmak,

11. Siyah giyinmek.

12. Hanefî mezhebinde sünnet olan bâzı maddeler Şafiî mezhebinde farzdır.

13. O bakımdan sünnetlere riâyet edilirse, her iki mezhebin görüşleri yerine getirilmiş olur.

2020 en yeni, en anlamlı cuma mesajları