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26 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı |Kim Milyoner Olmak İster? ATV'de

ATV yayın akışı merakla aratılıyor. Güne atv'de Hafta Sonu ile başlayan kanal hemen ardından sevilen dizi Maraşlı'yı ekrana veriyor. Akşam ise ilgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? ATV ekranlarındaki yerini alıyor. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

26 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı |Kim Milyoner Olmak İster? ATV'de

ATV yayın akışını merak edenler için haberimizde 26 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışına yer verdik. Güne atv'de Hafta Sonu ile başlayan kanal 13:00'da Bir Zamanlar Çukurova dizisini ekrana veriyor. Akşam ise sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? ATV seyircisiyle buluşuyor.

26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Maraşlı

13:00 Bir Zamanlar Çukurova

16:00 Baş Belası

18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

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