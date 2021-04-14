26 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 26 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

26 Haziran 2021 Cumartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



08:30

Campbelltown City - Adelaide Raiders

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV

08:30

Cumberland Utd - Sturt Lions

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV



08:30

NE Metrostars - Adelaide Olympic

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV



08:30

South Adelaide - Adelaide City

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV



08:30

Sutherland - Sydney U21

Avustralya NPL NSW

Bilyoner TV



09:00

Blaublitz - Sagamihara

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



09:30

Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurul

Genel Kurul

FB TV



09:30

Glenorchy Knights - Riverside Olympic

Avustralya NPL Tasmania

Bilyoner TV



09:30

Launceston - Olympia Warriors

Avustralya NPL Tasmania

Bilyoner TV



10:00

Seongnam - Gangwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



11:00

Viktoria Plzen - Spartak Trnava

Hazırlık Maçı

Viktoria Plzen Youtube



11:00

Fujieda MYFC - Tegevajaro Miyazaki

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



11:00

Grulla Morioka - YSCC

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



11:00

Athletic 220 - Eastern AA

AFC Asya Kupası

Spor Smart, Smart Spor HD



11:30

Gold Coast - Queensland Lions

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



11:30

Kingborough Lions - South Hobart

Avustralya NPL Tasmania

Bilyoner TV



12:00

Albirex Niigata - Mito

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Verdy - Tochigi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Kamatamare - Kumamoto

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Toyama - Imabari

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



12:00

South Melbourne - Altona Magic

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



12:30

Magpies Crusaders - Brisbane Strikers

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



12:30

Redlands - Moreton Bay Utd

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



12:30

Kyoto - Okayama

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:30

Ryukyu - Yamaga

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Levadia - Kuressaare

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



13:00

Kitakyushu - Chiba

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Yamagata - Kanazawa

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Tottori - Fukushima

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Pathum United - Kaya FC

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor SmartSmart Spor HD



13:30

Feyenoord - KAA Gent

Hazırlık Maçı

Feyenoord Youtube



15:00

Dainava Alytus - Hegelmann Litauen

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



15:00

SC 08 Schiefbahn - F.Düsseldorf

Hazırlık Maçı

Fortuna Düsseldorf Youtube



15:00

Lee Man Warriors - Taiwan Steel

AFC Asya Kupası

Smart Spor 2Spor Smart 2



16:00

Raufoss - Ham Kam

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:45

Smorgon - Gomel

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



17:00

Kauno Zalgiris - FK Panevezys

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



17:00

Viettel - Ulsan Hyundai

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



17:00

United City - Beijing Guoan

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2



18:45

Slavia Mozyr - Energetik BGU

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



19:00

Galler - Danimarka

UEFA Euro 2020 Son 16

TRT 1, İçtimai TV



19:00

Kawasaki Frontale - Daegu

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



20:45

Shakhtyor Soligorsk - Brest

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



21:30

Almagro - All Boys

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Almirante Brown - Agropecuario

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Atletico Rafaela - Independiente Rivadavia

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Atletico Atlanta - Alvarado

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Belgrano - Temperley

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Brown Adrogue - Instituto AC

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Mitre Santia - Estudiantes

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Chacarita Juniors - CA Tigre

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Def. de Belgrano - Deportivo Moron

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Deportivo Riestra - Estudiantes Rio Cuarto

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Guillermo Brown - Barracas Central

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Nueva Chicago - Quilmes

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

SM Tucuman - Deportivo Maipu

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

San Martin - Gimnasia Jujuy

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

San Telmo - Ferro Carril Oeste

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Deportivo Santamarina - Club A. Guemes

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Villa Dalmine - Tristan Suarez

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:45

Sligo Rovers - Bohemians

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

İtalya - Avusturya

UEFA Euro 2020 Son 16

TRT 1, Idman TV



22:30

Sampaio Correa - Botafogo SP

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

