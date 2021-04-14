26 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
26 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 26 Haziran 2021 Cumartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 26 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
26 Haziran 2021 Cumartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
08:30
Campbelltown City - Adelaide Raiders
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
08:30
Cumberland Utd - Sturt Lions
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
08:30
NE Metrostars - Adelaide Olympic
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
08:30
South Adelaide - Adelaide City
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
08:30
Sutherland - Sydney U21
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV
09:00
Blaublitz - Sagamihara
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
09:30
Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurul
Genel Kurul
FB TV
09:30
Glenorchy Knights - Riverside Olympic
Avustralya NPL Tasmania
Bilyoner TV
09:30
Launceston - Olympia Warriors
Avustralya NPL Tasmania
Bilyoner TV
10:00
Seongnam - Gangwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
11:00
Viktoria Plzen - Spartak Trnava
Hazırlık Maçı
Viktoria Plzen Youtube
11:00
Fujieda MYFC - Tegevajaro Miyazaki
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
11:00
Grulla Morioka - YSCC
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
11:00
Athletic 220 - Eastern AA
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD
11:30
Gold Coast - Queensland Lions
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
11:30
Kingborough Lions - South Hobart
Avustralya NPL Tasmania
Bilyoner TV
12:00
Albirex Niigata - Mito
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Verdy - Tochigi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Kamatamare - Kumamoto
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Toyama - Imabari
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
12:00
South Melbourne - Altona Magic
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
12:30
Magpies Crusaders - Brisbane Strikers
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
12:30
Redlands - Moreton Bay Utd
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
12:30
Kyoto - Okayama
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:30
Ryukyu - Yamaga
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Levadia - Kuressaare
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
13:00
Kitakyushu - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Yamagata - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Tottori - Fukushima
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Pathum United - Kaya FC
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor SmartSmart Spor HD
13:30
Feyenoord - KAA Gent
Hazırlık Maçı
Feyenoord Youtube
15:00
Dainava Alytus - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
15:00
SC 08 Schiefbahn - F.Düsseldorf
Hazırlık Maçı
Fortuna Düsseldorf Youtube
15:00
Lee Man Warriors - Taiwan Steel
AFC Asya Kupası
Smart Spor 2Spor Smart 2
16:00
Raufoss - Ham Kam
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:45
Smorgon - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
17:00
Kauno Zalgiris - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
17:00
Viettel - Ulsan Hyundai
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
17:00
United City - Beijing Guoan
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
18:45
Slavia Mozyr - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:00
Galler - Danimarka
UEFA Euro 2020 Son 16
TRT 1, İçtimai TV
19:00
Kawasaki Frontale - Daegu
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
20:45
Shakhtyor Soligorsk - Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:30
Almagro - All Boys
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Almirante Brown - Agropecuario
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Atletico Rafaela - Independiente Rivadavia
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Atletico Atlanta - Alvarado
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Belgrano - Temperley
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Brown Adrogue - Instituto AC
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Mitre Santia - Estudiantes
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Chacarita Juniors - CA Tigre
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Def. de Belgrano - Deportivo Moron
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Deportivo Riestra - Estudiantes Rio Cuarto
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Guillermo Brown - Barracas Central
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Nueva Chicago - Quilmes
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
SM Tucuman - Deportivo Maipu
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
San Martin - Gimnasia Jujuy
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
San Telmo - Ferro Carril Oeste
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Deportivo Santamarina - Club A. Guemes
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Villa Dalmine - Tristan Suarez
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:45
Sligo Rovers - Bohemians
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
İtalya - Avusturya
UEFA Euro 2020 Son 16
TRT 1, Idman TV
22:30
Sampaio Correa - Botafogo SP
Brezilya Serie B
Bilyoner TV