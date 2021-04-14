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26 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

26 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 26 Haziran 2021 Cumartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

26 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 26 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

26 Haziran 2021 Cumartesi gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


08:30
Campbelltown City - Adelaide Raiders
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV

08:30
Cumberland Utd - Sturt Lions
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV

08:30
NE Metrostars - Adelaide Olympic
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV

08:30
South Adelaide - Adelaide City
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV

08:30
Sutherland - Sydney U21
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV

09:00
Blaublitz - Sagamihara
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

09:30
Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurul
Genel Kurul
FB TV

09:30
Glenorchy Knights - Riverside Olympic
Avustralya NPL Tasmania
Bilyoner TV

09:30
Launceston - Olympia Warriors
Avustralya NPL Tasmania
Bilyoner TV

10:00
Seongnam - Gangwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

11:00
Viktoria Plzen - Spartak Trnava
Hazırlık Maçı
Viktoria Plzen Youtube

11:00
Fujieda MYFC - Tegevajaro Miyazaki
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

11:00
Grulla Morioka - YSCC
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

11:00
Athletic 220 - Eastern AA
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD

11:30
Gold Coast - Queensland Lions
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

11:30
Kingborough Lions - South Hobart
Avustralya NPL Tasmania
Bilyoner TV

12:00
Albirex Niigata - Mito
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Verdy - Tochigi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Kamatamare - Kumamoto
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Toyama - Imabari
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

12:00
South Melbourne - Altona Magic
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

12:30
Magpies Crusaders - Brisbane Strikers
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

12:30
Redlands - Moreton Bay Utd
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

12:30
Kyoto - Okayama
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:30
Ryukyu - Yamaga
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Levadia - Kuressaare
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

13:00
Kitakyushu - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Yamagata - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Tottori - Fukushima
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Pathum United - Kaya FC
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor SmartSmart Spor HD

13:30
Feyenoord - KAA Gent
Hazırlık Maçı
Feyenoord Youtube

15:00
Dainava Alytus - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

15:00
SC 08 Schiefbahn - F.Düsseldorf
Hazırlık Maçı
Fortuna Düsseldorf Youtube

15:00
Lee Man Warriors - Taiwan Steel
AFC Asya Kupası
Smart Spor 2Spor Smart 2

16:00
Raufoss - Ham Kam
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:45
Smorgon - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

17:00
Kauno Zalgiris - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

17:00
Viettel - Ulsan Hyundai
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

17:00
United City - Beijing Guoan
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2

18:45
Slavia Mozyr - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

19:00
Galler - Danimarka
UEFA Euro 2020 Son 16
TRT 1, İçtimai TV

19:00
Kawasaki Frontale - Daegu
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

20:45
Shakhtyor Soligorsk - Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

21:30
Almagro - All Boys
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Almirante Brown - Agropecuario
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Atletico Rafaela - Independiente Rivadavia
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Atletico Atlanta - Alvarado
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Belgrano - Temperley
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Brown Adrogue - Instituto AC
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Mitre Santia - Estudiantes
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Chacarita Juniors - CA Tigre
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Def. de Belgrano - Deportivo Moron
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Deportivo Riestra - Estudiantes Rio Cuarto
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Guillermo Brown - Barracas Central
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Nueva Chicago - Quilmes
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
SM Tucuman - Deportivo Maipu
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
San Martin - Gimnasia Jujuy
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
San Telmo - Ferro Carril Oeste
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Deportivo Santamarina - Club A. Guemes
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Villa Dalmine - Tristan Suarez
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:45
Sligo Rovers - Bohemians
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

22:00
İtalya - Avusturya
UEFA Euro 2020 Son 16
TRT 1, Idman TV

22:30
Sampaio Correa - Botafogo SP
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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