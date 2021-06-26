26 Haziran 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle FOX TV'de FOX TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını arayanlar için haberimizde 26 Haziran 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanal 16:30'da sevilen dizi Aşk Mantık İntikam tekrar bölümlerini ekrana veriyor. Akşam ise Şef Akademi Fox TV seyircisiyle buluşuyor...

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Ekranların sevilen kanalları arasında olan Fox TV'de bugün ne olduğu merakla aratılıyor. 08:30'da Çalar Saat Hafta Sonu ile güne başlayan FOX 14:00'da Bay Yanlış dizisini ekrana veriyor. Akşam ise ilgiyle izlenen yarışma programı Şef Akademi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı 26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Şef Akademi 14:00 Bay Yanlış 16:30 Aşk Mantık İntikam 15:45 Sen Çal Kapımı 19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Şef Akademi Fox Tvfox tv yayın akışı