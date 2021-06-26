26 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Kanal D'de Ekranların en sevilen kanallarından olan Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 09:45'te Magazin D Cumartesi ekranlarda olurken akşam fantastik, macera türündeki film Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Kanal D'de. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

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Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 26 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışına yer verdik. 13:00'da Arda'nın Mutfağı ekranlarda olurken hemen ardından baht oyunu ve Aşkın Tarifi dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Kanal D seyircisiyle buluşuyor... 26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 05:45 Baht Oyunu 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Baht Oyunu 16:15 Aşkın Tarifi 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Harry Potter ve Azkaban Tutsağı 22:45 Baht Oyunu Kanal Dkanal d yayın akışı