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26 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanallarından olan Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 09:45'te Magazin D Cumartesi ekranlarda olurken akşam fantastik, macera türündeki film Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Kanal D'de. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

26 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 26 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışına yer verdik. 13:00'da Arda'nın Mutfağı ekranlarda olurken hemen ardından baht oyunu ve Aşkın Tarifi dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Kanal D seyircisiyle buluşuyor...

26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

05:45 Baht Oyunu

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Baht Oyunu

16:15 Aşkın Tarifi

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

22:45 Baht Oyunu

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