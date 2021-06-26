26 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Kanal D'de
Ekranların en sevilen kanallarından olan Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 09:45'te Magazin D Cumartesi ekranlarda olurken akşam fantastik, macera türündeki film Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Kanal D'de. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...
Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 26 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışına yer verdik. 13:00'da Arda'nın Mutfağı ekranlarda olurken hemen ardından baht oyunu ve Aşkın Tarifi dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Kanal D seyircisiyle buluşuyor...
26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
05:45 Baht Oyunu
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Baht Oyunu
16:15 Aşkın Tarifi
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Harry Potter ve Azkaban Tutsağı
22:45 Baht Oyunu