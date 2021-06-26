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  3. 26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İtalya-Avusturya" TRT 1'de

26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İtalya-Avusturya" TRT 1'de

TRT 1 'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 11:35'te Seksenler TRT 1 ekranlarında olurken akşam ise UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Galler-Danimarka" ve ardından "İtalya-Avusturya" karşılaşası TRT 1 ekranlarında oluyor...

26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İtalya-Avusturya" TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. TRT 1 ekranlarında futbol heyecanı sürüyor 18:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Galler-Danimarka" canlı yayınlanırken 21:55'te "İtalya-Avusturya" karşı karşıya geliyor...

26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 İmparatoriçe Ki

07:50 Yeşil Deniz

10:35 Yedi Numara

11:35 Seksenler (Altyazılı)

14:40 Ev Sineması Kuşağı "Saruhan"

16:45 Yıldızların Yolu

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Galler-Danimarka" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İtalya-Avusturya" (Canlı)

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