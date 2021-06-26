26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İtalya-Avusturya" TRT 1'de TRT 1 'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 11:35'te Seksenler TRT 1 ekranlarında olurken akşam ise UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Galler-Danimarka" ve ardından "İtalya-Avusturya" karşılaşası TRT 1 ekranlarında oluyor...

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TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. TRT 1 ekranlarında futbol heyecanı sürüyor 18:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Galler-Danimarka" canlı yayınlanırken 21:55'te "İtalya-Avusturya" karşı karşıya geliyor... 26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 05:20 İmparatoriçe Ki 07:50 Yeşil Deniz 10:35 Yedi Numara 11:35 Seksenler (Altyazılı) 14:40 Ev Sineması Kuşağı "Saruhan" 16:45 Yıldızların Yolu 18:00 Ana Haber (Canlı) 18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Galler-Danimarka" (Canlı) 21:00 Kupa Akşamı (Canlı) 21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İtalya-Avusturya" (Canlı) TRT 1TRT 1 Yayın akışı