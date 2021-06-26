26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İtalya-Avusturya" TRT 1'de
TRT 1 'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 11:35'te Seksenler TRT 1 ekranlarında olurken akşam ise UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Galler-Danimarka" ve ardından "İtalya-Avusturya" karşılaşası TRT 1 ekranlarında oluyor...
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. TRT 1 ekranlarında futbol heyecanı sürüyor 18:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Galler-Danimarka" canlı yayınlanırken 21:55'te "İtalya-Avusturya" karşı karşıya geliyor...
26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 İmparatoriçe Ki
07:50 Yeşil Deniz
10:35 Yedi Numara
11:35 Seksenler (Altyazılı)
14:40 Ev Sineması Kuşağı "Saruhan"
16:45 Yıldızların Yolu
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Galler-Danimarka" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İtalya-Avusturya" (Canlı)