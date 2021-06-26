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26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Ufak Sahtekârlıklar adlı sinema filmi saat 9.15'te ekranlarda olurken akşam usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...

26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merakla aratılıyor. 13:00'da Hayat Sanat TRT 2 ekranlarında olurken saat 16:30'ta Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise  Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 seyircisiyle buluşuyor. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...

26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 

04:58 İstiklal Marşı

05:00 İhmal Edilebilir Nasihatler

06:00 Renkler

06:10 Ahenk

06:30 Hayat Sanat

07:00 Bir Zamanlar

07:30 İzler Suretler

07:45 Fotoğraflar

08:00 Bizim Resmimiz

08:30 Sinema +

09:00 Geri Dönüşen Sanat

09:15 Yabancı Sinema: Ufak Sahtekârlıklar (Small Time Crooks)

11:00 Belgesel: Bir Ressamın Sırları

12:00 Belgesel: Para

12:30 Bir Resim Bir Hikaye

13:00 Hayat Sanat - Kolaj

13:30Konser Zamanı

14:30 Yeryüzleri

14:45 Kısa Bir Ara

15:00 Tarihin Ruhu

15:30 Geziyorum

16:00 Koleksiyoner

16:30 Anadolu Arkeolojisi

17:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

17:30 Sarayın Lezzetleri

18:00 Kelimeler ve Şeyler

19:00 12 Punto 2021 (Canlı)

20:00   Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

21:00 Yeryüzleri

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sinema: Gizli Güzellik (Collateral Beauty)

23:10 Film Arkası

23:45 Yabancı Sinema: Odaklan Babaanne (Focus, Grandma)

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