26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2'de TRT 2'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Ufak Sahtekârlıklar adlı sinema filmi saat 9.15'te ekranlarda olurken akşam usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...

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TRT 2 yayın akışı merakla aratılıyor. 13:00'da Hayat Sanat TRT 2 ekranlarında olurken saat 16:30'ta Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 seyircisiyle buluşuyor. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı... 26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 04:58 İstiklal Marşı 05:00 İhmal Edilebilir Nasihatler 06:00 Renkler 06:10 Ahenk 06:30 Hayat Sanat 07:00 Bir Zamanlar 07:30 İzler Suretler 07:45 Fotoğraflar 08:00 Bizim Resmimiz 08:30 Sinema + 09:00 Geri Dönüşen Sanat 09:15 Yabancı Sinema: Ufak Sahtekârlıklar (Small Time Crooks) 11:00 Belgesel: Bir Ressamın Sırları 12:00 Belgesel: Para 12:30 Bir Resim Bir Hikaye 13:00 Hayat Sanat - Kolaj 13:30Konser Zamanı 14:30 Yeryüzleri 14:45 Kısa Bir Ara 15:00 Tarihin Ruhu 15:30 Geziyorum 16:00 Koleksiyoner 16:30 Anadolu Arkeolojisi 17:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 17:30 Sarayın Lezzetleri 18:00 Kelimeler ve Şeyler 19:00 12 Punto 2021 (Canlı) 20:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 21:00 Yeryüzleri 21:15 Film Önü 21:30 Yabancı Sinema: Gizli Güzellik (Collateral Beauty) 23:10 Film Arkası 23:45 Yabancı Sinema: Odaklan Babaanne (Focus, Grandma) TRT 2TRT 2 yayın akışı