26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Ufak Sahtekârlıklar adlı sinema filmi saat 9.15'te ekranlarda olurken akşam usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...
TRT 2 yayın akışı merakla aratılıyor. 13:00'da Hayat Sanat TRT 2 ekranlarında olurken saat 16:30'ta Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 seyircisiyle buluşuyor. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...
26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 İhmal Edilebilir Nasihatler
06:00 Renkler
06:10 Ahenk
06:30 Hayat Sanat
07:00 Bir Zamanlar
07:30 İzler Suretler
07:45 Fotoğraflar
08:00 Bizim Resmimiz
08:30 Sinema +
09:00 Geri Dönüşen Sanat
09:15 Yabancı Sinema: Ufak Sahtekârlıklar (Small Time Crooks)
11:00 Belgesel: Bir Ressamın Sırları
12:00 Belgesel: Para
12:30 Bir Resim Bir Hikaye
13:00 Hayat Sanat - Kolaj
13:30Konser Zamanı
14:30 Yeryüzleri
14:45 Kısa Bir Ara
15:00 Tarihin Ruhu
15:30 Geziyorum
16:00 Koleksiyoner
16:30 Anadolu Arkeolojisi
17:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
17:30 Sarayın Lezzetleri
18:00 Kelimeler ve Şeyler
19:00 12 Punto 2021 (Canlı)
20:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
21:00 Yeryüzleri
21:15 Film Önü
21:30 Yabancı Sinema: Gizli Güzellik (Collateral Beauty)
23:10 Film Arkası
23:45 Yabancı Sinema: Odaklan Babaanne (Focus, Grandma)