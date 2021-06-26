26 Haziran 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla TV8'de
Ekranların sevilen kanalı TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal akşam ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef'i ekrana veriyor. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...
TV8'de bugün ne var? 07:00'da Oynat Bakalım programı ekrana gelirken hemen ardından Çook Yaşa izleyici karşısına çıkıyor. 13:30'da kaçıranlar için Survivor 2021 Final bölümü TV8'de yayınlanıyor. Akşam ise sevilen yarışma MasterChef Türkiye TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...
26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Mutfakta Türev Var
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Bir Kahramanın Rüyası
13:30 Survivor 2021 Final
18:15 Şampiyonun Hikayesi
20:00 MasterChef Türkiye Yeni Sezon
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