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26 Haziran 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla TV8'de

Ekranların sevilen kanalı TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal akşam ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef'i ekrana veriyor. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...

26 Haziran 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla TV8'de

TV8'de bugün ne var? 07:00'da Oynat Bakalım programı ekrana gelirken hemen ardından Çook Yaşa izleyici karşısına çıkıyor. 13:30'da kaçıranlar için Survivor 2021 Final bölümü TV8'de yayınlanıyor. Akşam ise sevilen yarışma MasterChef Türkiye TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...

26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Mutfakta Türev Var 

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Bir Kahramanın Rüyası

13:30 Survivor 2021 Final

18:15 Şampiyonun Hikayesi

20:00 MasterChef Türkiye Yeni Sezon

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