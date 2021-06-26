26 Haziran 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla TV8'de Ekranların sevilen kanalı TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal akşam ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef'i ekrana veriyor. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...

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