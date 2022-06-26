26 Haziran 2022 Pazar Şans Topu Çekiliş Sonuçları | 26.06.2022 Şans Topu Çekiliş Sonuç Ekranı

Şans Topu'nda haftanın son çekilişinde talihlilerini bekliyor. Büyük ikramiye kazanmak için 5 şanslı rakamı tutturmanızın yanı sıra joker sayısı ile de ödül elde edebiliyorsunuz. 26 Haziran 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları bu kapsamda merakla araştırılıyor. Büyük ödülün kime çıkacağı çekiliş sonuna göre netlik kazanacak. İşte 26.06.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

26 HAZİRAN PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 26.06.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

Sonuçlar 26.06.2022 saat 20.00' da açıklanacaktır...

22 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 22.06.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

2 - 8- 10 - 14- 23 Joker: 1

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12 HAZİRAN 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 12.06.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

12 Haziran Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde;

1 - 14- 21- 24- 26 Joker: 12

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 08.06.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

8 Haziran Çarşamba Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

1- 20- 18- 25- 15 Joker: 2