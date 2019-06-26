26 Haziran bugün hangi diziler var? |26 Haziran Çarşamba yayın akışı
26 Haziran Çarşamba kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Haziran Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
26 Haziran Çarşamba bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat KaradenizTek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? 26 Haziran Çarşamba Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
26 HAZİRAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 26 Haziran Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
26 Haziran Çarşamba ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:30 Nihat Hatipoğlu ile iftar
20:00 Kim milyoner olmak ister
26 Haziran Çarşamba KANAL D Yayın Akışı
09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA
12:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 BUKET AYDIN İLE ANA HABER
20:00 Afilli aşk
26 Haziran Çarşamba STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 Erkenci Kuş Yerli Dizi
12:30 NURSEL'İN KONUKLARI
15:00 Benim tatlı yalanım
18:45 STAR HABER
20:00 Şark Bülbülü
26 Haziran Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Kendine İyi bak
12:00 Turgay Başyayla ile lezzet yolculuğu
12:45 Kuaförüm Sensin
16:00 Yeni Gelin
18:45 Show Ana haber
20:00 Güldür Güldür Show
26 Haziran Çarşamba FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
13:45 Bir Aile hikayesi
16:00 Yaparsın Aşkım
19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber
20:00 Eski köye yeni adet
26 Haziran Çarşamba TV8 Yayın Akışı
07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı
11:00 Survivör Panoroma
13:30 Gerçeğin peşinde
15:45 Yemekteyiz
20:00 Survivor Türkiye - Yunanistan / Yeni Bölüm
26 Haziran Çarşamba TRT1 Yayın Akışı
06:30 Yeşil Deniz
09:05 TRT1'de bugün
09:15 Seksenler
10:30 EGE'NİN HAMSİSİ
11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi
13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir
15:40 AİLELER YARIŞIYOR
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 ANA HABER
20:00 3'te 3 bir zamanlar
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