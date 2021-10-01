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26 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

26 Kasım 2021 Cuma günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 26 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

26 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki  26 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

26 KASIM 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

26 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

11:45
Western United - Perth Glory
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, My FootbALL Youtube, Bilyoner TV

17:30
Balıkesirspor - Manisa FK
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 1

18:30
Play-Off Kura Çekimi
2022 Dünya Kupasi
TRT Spor

19:00
Senica - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:00
Senica - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

20:00
Adana Demirspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

20:00
M.Başakşehir - Altay
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Gençlerbirliği - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00
Osijek - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Crotone - Vicenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:00
Piast Gliwice - Termalica
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

20:30
F.Düsseldorf - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30
Jahn Regensburg - Dynamo Dresden
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

20:30
Grazer - Aus Lustenau
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30
Innsbruck - Austria II
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30
Lafnitz - FC Juniors
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

21:00
Aarhus - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

21:00
Helsingor - Koge
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

21:00
Lyngby - Jammerbugt
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

21:30
Dinamo Bucuresti - Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

22:00
Hajduk Split - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

22:00
NEC Nijmegen - Cambuur
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

22:00
ADO Den Haag - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Eindhoven - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Excelsior - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Volendam - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
De Graafschap - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Maastricht - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Oss - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Roda - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Virton - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

22:25
Floridsdorfer - Amstetten
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

22:30
Stuttgart - Mainz
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:30
Lecce - Ternana
İtalya Serie B
Bilyoner TV

22:30
Wisla Plock - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

22:45
Cagliari - Salernitana
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:45
St.Gilloise - Leuven
Belçika Pro League
Bilyoner TV

23:00
Lens - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

23:00
Athletic Bilbao - Granada
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00
Alcorcon - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:00
Mirandes - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

23:00
WBA - Nottingham Forest
İngiltere Championship
Bein Sports beIN Connect

23:10
Fransa - Kazakistan
FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
Bein Sports beIN Connect

23:15
Moreirense - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

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