26 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
26 Kasım 2021 Cuma günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 26 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 26 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
26 KASIM 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
26 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
11:45
Western United - Perth Glory
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, My FootbALL Youtube, Bilyoner TV
17:30
Balıkesirspor - Manisa FK
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 1
18:30
Play-Off Kura Çekimi
2022 Dünya Kupasi
TRT Spor
19:00
Senica - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Senica - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
20:00
Adana Demirspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
M.Başakşehir - Altay
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Gençlerbirliği - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Osijek - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Crotone - Vicenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:00
Piast Gliwice - Termalica
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:30
F.Düsseldorf - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30
Jahn Regensburg - Dynamo Dresden
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV
20:30
Grazer - Aus Lustenau
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Innsbruck - Austria II
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Lafnitz - FC Juniors
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Aarhus - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
21:00
Helsingor - Koge
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Lyngby - Jammerbugt
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Dinamo Bucuresti - Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:00
Hajduk Split - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
22:00
NEC Nijmegen - Cambuur
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:00
ADO Den Haag - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Eindhoven - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Excelsior - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Volendam - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
De Graafschap - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Maastricht - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Oss - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Roda - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Virton - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:25
Floridsdorfer - Amstetten
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
22:30
Stuttgart - Mainz
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:30
Lecce - Ternana
İtalya Serie B
Bilyoner TV
22:30
Wisla Plock - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:45
Cagliari - Salernitana
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:45
St.Gilloise - Leuven
Belçika Pro League
Bilyoner TV
23:00
Lens - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
23:00
Athletic Bilbao - Granada
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:00
Alcorcon - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:00
Mirandes - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV
23:00
WBA - Nottingham Forest
İngiltere Championship
Bein Sports beIN Connect
23:10
Fransa - Kazakistan
FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
Bein Sports beIN Connect
23:15
Moreirense - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV